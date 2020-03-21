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Принцесса Беатрис отложила свадьбу, но приобрела новую должность

Принцесса Беатрис отложила свадьбу, но приобрела новую должность
19:21 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Пандемия может не только заставить принцессу в третий раз перенести свадебный прием, но и получить новую должность в королевской семье.

COVID-19 проник уже во все сферы человеческой жизни. Стоит заметить, что пандемия принесла в мир не только разрушения, запреты и панику. Есть и положительные аспекты.

Например, на фоне уменьшения объемов производства улучшилась экологическая ситуация. Жители Уханя наконец увидели чистое небо, а в Венеции вода в каналах стала настолько прозрачной, что там снова появились рыбы, утки и даже лебеди.

На днях Букингемский дворец подтвердил информацию, что свадьба принцессы Беатрис переносится из-за угрозы коронавируса. Торжество по разным причинам откладывают уже в третий раз. Многие считают это плохим знаком и переживают за принцессу, которая пока безуспешно пытается выйти замуж.

Принцесса Беатрис отказалась от свадебных подарков взамен на пожертвования

Впрочем, благодаря коронавирусу Беатрис сможет несколько повысить свою репутацию если не удачным замужеством, то новой должностью. В случае угрозы национальной безопасности Елизавету II могут принудить сложить полномочия и уйти на карантин, а вместо нее решения будет принимать Совет.

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В текущий государственный Совет, помимо прочих, входят 71-летний принц Чарльз и 98-летний принц Филипп. В случае угрозы здоровью их также отправят на карантин, а их место займут другие члены королевской семьи.

Также в Совете числятся принц Гарри и принц Эндрю. Но, по понятным причинам, вряд ли они будут выступать от лица Ее Величества.

Поэтому одной из самых подходящих кандидатур на место "выбывших" советников является именно Беатрис: она получит место в Совете в случае дополнительных мер безопасности по коронавирусу.

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Все по теме:

Карантин, Королевская семья, Елизавета II, Коронавирус, Принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, Covid-19.
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