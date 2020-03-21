Принцесса Беатрис отложила свадьбу, но приобрела новую должность

Новости шоу бизнеса:Пандемия может не только заставить принцессу в третий раз перенести свадебный прием, но и получить новую должность в королевской семье.

COVID-19 проник уже во все сферы человеческой жизни. Стоит заметить, что пандемия принесла в мир не только разрушения, запреты и панику. Есть и положительные аспекты.

Например, на фоне уменьшения объемов производства улучшилась экологическая ситуация. Жители Уханя наконец увидели чистое небо, а в Венеции вода в каналах стала настолько прозрачной, что там снова появились рыбы, утки и даже лебеди.

На днях Букингемский дворец подтвердил информацию, что свадьба принцессы Беатрис переносится из-за угрозы коронавируса. Торжество по разным причинам откладывают уже в третий раз. Многие считают это плохим знаком и переживают за принцессу, которая пока безуспешно пытается выйти замуж.

Впрочем, благодаря коронавирусу Беатрис сможет несколько повысить свою репутацию если не удачным замужеством, то новой должностью. В случае угрозы национальной безопасности Елизавету II могут принудить сложить полномочия и уйти на карантин, а вместо нее решения будет принимать Совет.

В текущий государственный Совет, помимо прочих, входят 71-летний принц Чарльз и 98-летний принц Филипп. В случае угрозы здоровью их также отправят на карантин, а их место займут другие члены королевской семьи.

Также в Совете числятся принц Гарри и принц Эндрю. Но, по понятным причинам, вряд ли они будут выступать от лица Ее Величества.

Поэтому одной из самых подходящих кандидатур на место "выбывших" советников является именно Беатрис: она получит место в Совете в случае дополнительных мер безопасности по коронавирусу.