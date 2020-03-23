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#DoYourPartChallenge: Бритни Спирс поможет своим подписчикам, страдающих от пандемии

#DoYourPartChallenge: Бритни Спирс поможет своим подписчикам, страдающих от пандемии
18:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Бритни Спирс опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что поможет трем своим подписчикам.

Знаменитая американская певица Бритни Спирс решила финансово поддержать и помочь своим трем подписчикам, которые нуждаются в помощи в период пандемии коронавируса.

В своем инстаграми певица опубликовала видеообращение в котором отметила, что среди всех подписчиков, которые будут нуждаться в помощи – выберет трех и поможет тем, чем сможет.

Такую инициативу певица перехватила от своей сестры Джейми Линн, которая стала участницей флешмоба, который побуждает артистов помогать всем людям в это трудное время.

Видеообращение уже набрало более 8 тысяч комментариев. Среди тех, кто просит помощи, есть и те, которые благодарят певицу за такую инициативу и выражают ей свое восхищение.

Эстафету челленджа #DoYourPartChallenge артистка передала актеру Уиллу Смиту, бойфренду Сэму Ашгари и мужчине, вероятно, из личного окружения.

Звезды активно поддерживают всех, кто нуждается сейчас в помощи и жертвуют свои средства больницам. Так, супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс недавно на благотворительность пожертвовали 1 миллион долларов. Более 26 миллионов гривен поступило в фонд двух благотворительных организаций – Feeding America и Food Banks Canada.

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Не обошла вниманием пандемию коронавируса барбадосская певица Рианна. Она осуществила самое крупное пожертвование на нужды больниц в борьбе с коронавирусом – 5 миллионов долларов. Свои средства она распределила на 5 организаций, которые помогают медицинским учреждениям по всему миру.

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Все по теме:

Бритни Спирс, Певица, Пандемия, Коронавирус, #DoYourPartChallenge.
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