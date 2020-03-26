Pirelli-2021: компания отменила выход популярного календаря

Новости шоу бизнеса:Компания Pirelli решила пожертвовать 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Производитель автомобильных шин итальянская компания Pirelli решила отменить выпуск ежегодного календаря из-за коронавируса.

Как сообщается на сайте компании, проект пожертвует 100 тысяч евро на борьбу с распространением инфекции.

"Производство календаря Pirelli приостанавливали и раньше, в 1967, а потом с 1975 по 1983. Беспрецедентная экстренная ситуация, вызванная Covid-19, заставила нас сделать это снова. Мы вернемся к проекту тогда, когда время будет подходящим, вместе с людьми, которые работают над ним вместе с нами", - заявил глава совета директоров компании Тронкетти Провера.

Фото www.instagram.com/pirelli

Календарь Pirelli выходит с 1964 года. Как правило, до 2016 года для него снимались известные модели в полуобнаженном виде. В 2016 году компания отказалась от публикации снимков обнаженных моделей, вместо этого выпустив календарь с "влиятельными женщинами современности".

Темой календаря 2020 года стала "В поисках Джульетты". Над календарем работал парижский фотограф Паоло Роверси. Для него позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Клэр Фой и другие знаменитости.