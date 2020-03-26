"Мы остаемся дома": Кайя Гербер призывает фанов придерживаться карантина

Новости шоу бизнеса:Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер придерживается установленных правил карантина и призывает всех тоже оставаться дома.

Кай Гербер в свои 18 лет уже подкорила не один мировой подиум и построила блистательную карьеру. Модель не боится прибегать к экспериментам и знает, как увлечь зрителя. Однако во время пандемии коронавируса она, как и большинство людей, остается дома, чтобы обезопасить себя и родных от болезни.

Она вместе со своим песиком отдыхает от постоянной суеты и напряженного графика. Модель поделилась фотографией, на которой спит с домашним любимцем. Она одета в серую спортивную кофту, а на ее лице едва заметный макияж, или его вообще нет.

"Мы остаемся дома", – коротко подписала фото Гербер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram we stay home Публикация от Kaia (@kaiagerber) 25 Мар 2020 в 9:08 PDT

Covid-19 уже успел разрушить планы миллионов людей по всему миру. Различные сферы деятельности терпят большие убытки, в больницах не хватает необходимого оборудования и мест для пациентов. Врачи призывают оставаться дома ради них, ибо в противном случае скоро они не смогут всех спасти. Звезды также призывают сторонников соблюдать карантин и без лишней надобности не выходить на улицу. К их числу присоединилась Кайя Гербер, которая на собственном примере показала, как находится в изоляции.

Напомним: