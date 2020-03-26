Скачать
Четверг, 26.03.2020
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украину возвращается тепло: прогноз погоды до конца недели
В Украину возвращается тепло: прогноз погоды до конца недели
Организаторы Уимблдона могут перенести турнир
Организаторы Уимблдона могут перенести турнир
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону

"Мы остаемся дома": Кайя Гербер призывает фанов придерживаться карантина

"Мы остаемся дома": Кайя Гербер призывает фанов придерживаться карантина
10:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер придерживается установленных правил карантина и призывает всех тоже оставаться дома.

Кай Гербер в свои 18 лет уже подкорила не один мировой подиум и построила блистательную карьеру. Модель не боится прибегать к экспериментам и знает, как увлечь зрителя. Однако во время пандемии коронавируса она, как и большинство людей, остается дома, чтобы обезопасить себя и родных от болезни.

Она вместе со своим песиком отдыхает от постоянной суеты и напряженного графика. Модель поделилась фотографией, на которой спит с домашним любимцем. Она одета в серую спортивную кофту, а на ее лице едва заметный макияж, или его вообще нет.

"Мы остаемся дома", – коротко подписала фото Гербер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

we stay home

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Полезные лайфхаки от Оли Цибульской: певица рассказала, как не "убить" мужа во время карантина

Covid-19 уже успел разрушить планы миллионов людей по всему миру. Различные сферы деятельности терпят большие убытки, в больницах не хватает необходимого оборудования и мест для пациентов. Врачи призывают оставаться дома ради них, ибо в противном случае скоро они не смогут всех спасти. Звезды также призывают сторонников соблюдать карантин и без лишней надобности не выходить на улицу. К их числу присоединилась Кайя Гербер, которая на собственном примере показала, как находится в изоляции.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Карантин, Снимки, Кайя Гербер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
02 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 Итоги дня 25 марта: COVID-19 в Украине, карантин продлили и ЧС по всей стране
05 "Наша международная валюта": Аваков рассказал, чем Украина поможет странам, страдающим от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Звезда &quot;Терминатора&quot; присоединился к касту &quot;Мандалорца&quot;
Звезда "Терминатора" присоединился к касту "Мандалорца"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь