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"Сил все еще мало": у героя "Холостяка" обнаружили коронавирус

"Сил все еще мало": у героя "Холостяка" обнаружили коронавирус
20:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Участник второго сезона романтического шоу "Холостяк" Френсис Мэтью заразился коронавирусом.

На личной странице в инстаграме экс-участник шоу "Холостяк" обнародовал диагноз Covid-19. Первые признаки коронавируса он почувствовал еще 8 дней назад. 40-летний Френсис Мэтью заверил, что у всех болезнь проявляется по-разному, однако публично поделился симптомами.

Потомок царской династии Романовых рассказал, что первые проявления коронавируса он почувствовал в прошлый вторник, 17 марта. Утром он почувствовал тяжесть в груди и сильную слабость, а потом начал задыхаться во сне. Далее следовали острые головные боли, кашель и дискомфорт в легких.

Фрэнсис заметил, что на второй день его вкусовые и слуховые рецепторы были ослаблены: "Я не мог сделать глубокий вдох без боли. Я все еще не чувствую ни запаха, ни вкуса, но моя энергия возвращается, а в груди больше не давит и не болит".

 Фото www.instagram.com/francismathew

Экс-холостяк, который много времени уделял спорту, вынужденно отказался от физических упражнений, ведь любые движения нынче даются ему сложно.

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"На восьмой день коронавируса у меня наконец появилось немного энергии. Сил все еще мало... Что я знаю точно по опыту последних нескольких дней, так это то, что вирус влияет на всех по-разному. Я бы сказал, что попал в категорию людей с симптомами средней сложности", – написал Френсис Мэтью.

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Напомним, Мэтью родился в Лондоне, а его семья владеет роскошным поместьем в графстве Кент. Его мать Ольга Романова – внучка князя Российской империи Александра Михайловича. Френсис хотел вернуться к своим славянским корням, поэтому принял предложение от продюсеров второго сезона романтического шоу "Холостяк", которое стартовало осенью 2011 года. Он работает фотографом и снимал фешн-истории для всемирно известных глянцевых изданий – Vogue, GQ, Elle.

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Холостяк, Коронавирус, Френсис Метью, Холостяк 2, Covid-19.
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