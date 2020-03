StayAtHomeSaveLives: Райан Рейнольдс присоединился к челленджу

Голливудский актер Райан Рейнольдс на своей странице инстаграм опубликовал видео с хештегом #StayAtHomeSaveLives, в котором призвал всех оставаться дома на карантине.

В подписи к видео он отметил, что лучше распространять слова, а не вирус.

Актер пошутил, что во времена кризиса все понимают, что именно знаменитости – это те, на кого все могут рассчитывать.

Конечно, сразу после работников сферы здравоохранения, скорой помощи, людей, работающих в службах спасения, игроков в пинг-понг, манекенов, мнимых друзей детства ... и еще 400 других категорий людей, – рассказал Райан Рейнольдс.

Также в своем видеообращении он призвал мыть руки и сохранять дистанцию.

Эстафету челлендж Райану Рейнольдсу передал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, у жены которого подтвердили коронавирус.

Трюдо опубликовал видеообращение, в котором отметил, что всем необходимо оставаться дома. В этом сообщении он обозначил Рейнольдса и канадского певца Майкла Бубле.

You need to stay home. And so do your friends and family members. Help spread the word with your own video - and tag your friends to remind them to stay home too. And together, we can #PlankTheCurve. @MichaelBuble and @VancityReynolds - can you help? #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/f1PQQrzMIK

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 23, 2020