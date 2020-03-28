На 85-летнюю Софи Лорен обрушился потолок в собственном доме

Новости шоу бизнеса:Актриса получила травмы, однако ее жизнь находится вне опасности.

Актриса Софи Лорен оказалась под обломками потолка собственного дома, в котором она пыталась переждать пандемию коронавируса.

Легендарной знаменитости уже 85 лет, в связи с чем новая коронавирусная инфекция особенно опасна для нее, так как у пожилых людей меньше шансов на выздоровление.

Она решила перебраться в дом в Женеве, чтобы спокойно переждать пандемию коронавируса.

Однако в доме актрису ожидала опасность, поскольку на ее голову обрушился потолок. К счастью, звезда отделалась легкими травмами и испугом. Все произошло на глазах старшего сына художника Никаса Сафронова.

Софи Лорен является известной итальянской актрисой. Сейчас Италия стоит на первых строчках по количеству случаев заражения новым коронавирусом.