На 85-летнюю Софи Лорен обрушился потолок в собственном доме

Актриса Софи Лорен оказалась под обломками потолка собственного дома, в котором она пыталась переждать пандемию коронавируса.
Легендарной знаменитости уже 85 лет, в связи с чем новая коронавирусная инфекция особенно опасна для нее, так как у пожилых людей меньше шансов на выздоровление.
Она решила перебраться в дом в Женеве, чтобы спокойно переждать пандемию коронавируса.
Однако в доме актрису ожидала опасность, поскольку на ее голову обрушился потолок. К счастью, звезда отделалась легкими травмами и испугом. Все произошло на глазах старшего сына художника Никаса Сафронова.
Софи Лорен является известной итальянской актрисой. Сейчас Италия стоит на первых строчках по количеству случаев заражения новым коронавирусом.