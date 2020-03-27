Борис Акунин заразился коронавирусом: писатель рассказал о своем состоянии

Новости шоу бизнеса:Известный писатель и сценарист Борис Акунин заявил, что уже выздоравливает.

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что идёт на поправку после заражения коронавирусом COVID-19, и после того, как тест подтвердит, что он переболел, намерен записаться в волонтёры для помощи тем, кто вынужден сидеть дома.

"У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять", - написал Акунин в своем фейсбуке в пятницу.

Таким образом писатель провел 10 дней, в течение которых, к счастью, не появилось проблем с дыханием.

"Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", - сообщил писатель.

По его словам, сейчас появляются и другие методы лечения, пока экспериментальные. "В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить - в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте",- подчеркнул Акунин.

Напомним, у британского принца Чарльза обнаружили коронавирус. Сейчас принц Чарльз самоизолировался в одной из комнат замка и консультируется с врачами по телефону и очень оптимистично настроен на выздоровление.