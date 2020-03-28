"Лучший способ проводить время дома": Энрике Иглесиас поделился милым видео со своим сыном

Новости шоу бизнеса:Популярный испанский певец растрогал сеть трогательным роликом, где весело играет со своим с двухлетним сыном Николасом.

Сейчас многие говорят о том, что у карантина есть большой плюс - он позволяет нам много времени проводить дома со своими семьями.

Энрике Иглесиас продемонстрировал, как это выглядит в его случае. Отец двоих детей записал ролик, в котором он играет со своим двухлетним сыном Николасом.

"Лучший способ проводить время дома. Смех и любовь", - подписал ролик Энрике.

View this post on Instagram Best way to spend time at home #laugh and #love A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Mar 26, 2020 at 8:22am PDT

Ранее он призывал своих подписчиков оставаться дома: "Эта чрезвычайная ситуация затронула многих людей, включая мою семью. Давайте останемся дома и позаботимся о себе и своих близких. Любви вам и сил".

Фото www.instagram.com/enriqueiglesias

Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова впервые стали родителями в 2017 году - у Анны родились близнецы Николас и Люси. В январе этого года у пары родился третий ребенок - дочь Маша.

Во многих интервью Иглесиас отмечал, что невероятно счастлив быть многодетным отцом: "Я почти не сплю, но мне так хорошо! Я ни за что не отказался бы от этого".

Фото www.instagram.com/enriqueiglesias

Он также признался, что хотел бы, чтобы его дети пошли по стопам своей матери-спортсменки и занялись спортом, когда подрастут, а не становились музыкантами, как он сам: "Если бы мне пришлось выбирать, то это был бы определенно спорт. Я был бы рад посмотреть, как одна из моих маленьких девочек играет в теннис".