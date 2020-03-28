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У Дженнифер Энистон был тайный роман с коллегой по сериалу "Друзья"

У Дженнифер Энистон был тайный роман с коллегой по сериалу "Друзья"
21:44 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Голливудской актрисе удавалось держать в неведении даже лучшую подругу Кортни Кокс.

Инсайдер - один из приятелей Дэвида Швиммера, коллеги Дженнифер Энистон по культовому сериалу "Друзья" - раскрыл секрет.

Как рассказал инсайдер изданию Life & Style, Энистон, оказывается, встречалась с Швиммером! Причем это был отнюдь не мимолетный роман, их связь продолжалась, с перерывами, целых четыре года! И только когда Энистон встретила Брэда Питта, она бросила Швиммера.

Эта лав-стори Дженнифер и Дэвида, как поведал инсайдер, развернулась, когда сериал "Друзья" еще только начинал набирать популярность. И оба - как Энистон, так и Швиммер - боялись, что их связь может стоить им работы. Ведь руководство студии решительно не одобряло романов между актерами, считая, что это мешает четкости и стабильности работы. Поэтому Дженнифер тщательно скрывала свои отношения даже от самых близких друзей, чтобы они не проболтались об этом случайно.

Когда же она решила расстаться со Швиммером из-за Питта, за которого позднее она вышла замуж, актриса, по утверждению приятеля актера совершенно разбила его сердце. Ведь Дэвид был безумно влюблен в Дженнифер и никак не ожидал такого поворота событий. Впрочем, с тех пор все страсти давно улеглись, и Энистон с Швиммером стали просто хорошими друзьями.

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Что же касается Питта и Энистон, то у них, как утверждают некоторые источники, возможно еще случится второй тур романа, поскольку бывшие супруги, видимо, сохранили чувства друг к другу. Ведь все были свидетелями того, как встретившись на церемонии вручения наград SAG, Брэд и Дженнифер не смогли скрыть нежности друг к другу.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно о том, что актеры легендарного сериала "Друзья" объединятся, чтобы сняться в специальном эпизоде. Среди главных героинь будет также знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон. СМИ пишут, что Дженнифер Энистон согласилась на съемки под влиянием Бреда Питта.

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Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Друзья, Дэвид Швиммер.
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