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Воскресенье, 29.03.2020
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Стивен Кинг позабавил своих поклонников ироничным фото

Стивен Кинг позабавил своих поклонников ироничным фото
16:30 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Стивен Кинг пошутил о покупках людей, паникующих из-за коронавируса.

Забавную фотографию с отсылкой к своей книге Стивен Кинг выложил в свой Twitter. На снимке запечатлена водосточная решетка, на которую поставили рулон туалетной бумаги.

К решетке также привязан красный воздушный шарик, который отсылает к роману Кинга "Оно". С таким шаром ходил герой книги - злой клоун Пеннивайз, обманом похищавший детей.

Фанатам писателя понравилась лаконичная шутка и они отправили ему в ответ похожие изображения. Откликнулся на шутку Кинга и его коллега - американский писатель Джон МакНамара. "О мой бог. Стивен Кинг, ты победил Интернет", - написал МакНамара. А в доме, стоящем на заднем плане, одна девушка узнала дом своих родителей и сказала, что они очень хотели бы встретиться с писателем.

Экранизация рассказа Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" ожидается осенью 2020

Кинг нередко удивляет общественность своими неординарными поступками. Писатель продал права на экранизацию своего рассказа "Велотренажер" всего за доллар. Права получили британские студенты - 16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Кэрис Клифф.

Напомним, что украинский студент Валентин Лавренюк также подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.

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Все по теме:

Писатель, Стивен Кинг, Велотренажер, Коронавирус, Оно, Джон МакНамара.
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