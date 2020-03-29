Стивен Кинг позабавил своих поклонников ироничным фото

Новости шоу бизнеса:Стивен Кинг пошутил о покупках людей, паникующих из-за коронавируса.

Забавную фотографию с отсылкой к своей книге Стивен Кинг выложил в свой Twitter. На снимке запечатлена водосточная решетка, на которую поставили рулон туалетной бумаги.

К решетке также привязан красный воздушный шарик, который отсылает к роману Кинга "Оно". С таким шаром ходил герой книги - злой клоун Пеннивайз, обманом похищавший детей.

Фанатам писателя понравилась лаконичная шутка и они отправили ему в ответ похожие изображения. Откликнулся на шутку Кинга и его коллега - американский писатель Джон МакНамара. "О мой бог. Стивен Кинг, ты победил Интернет", - написал МакНамара. А в доме, стоящем на заднем плане, одна девушка узнала дом своих родителей и сказала, что они очень хотели бы встретиться с писателем.

Кинг нередко удивляет общественность своими неординарными поступками. Писатель продал права на экранизацию своего рассказа "Велотренажер" всего за доллар. Права получили британские студенты - 16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Кэрис Клифф.

Напомним, что украинский студент Валентин Лавренюк также подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.