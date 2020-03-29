Билли Айлиш снялась для спецвыпуска авторитетного издания (Фото)

18-летняя звезда стала одной из героинь ежегодного музыкального выпуска, который включил в себя 25 песен, определяющих музыку в наши дни. Автором фотосессии выступил нью-йоркский фотограф Ариэль Бобб-Уиллис.
В интервью с The New York Times Magazine Айлиш заявила, что ей нравится бесить людей:
"Я люблю издеваться над людьми, бесить людей. Мне нравится, когда на меня смотрят. Мне нравится быть в головах людей. Это подкармливает меня", - отметила певица в интервью.
Напомним, накануне Айлиш украсила обложку весенне-летнего номера британского журнала Dazed, который анонсировал выход своего первого в истории бесплатного диджитал-номера.