Билли Айлиш снялась для спецвыпуска авторитетного издания (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская певица сделала яркий фотосет для нового выпуска The New York Times Magazine.

18-летняя звезда стала одной из героинь ежегодного музыкального выпуска, который включил в себя 25 песен, определяющих музыку в наши дни. Автором фотосессии выступил нью-йоркский фотограф Ариэль Бобб-Уиллис.

В интервью с The New York Times Magazine Айлиш заявила, что ей нравится бесить людей:

"Я люблю издеваться над людьми, бесить людей. Мне нравится, когда на меня смотрят. Мне нравится быть в головах людей. Это подкармливает меня", - отметила певица в интервью.

Фото www.instagram.com/nytmag

Фото www.instagram.com/nytmag

Фото www.instagram.com/nytmag

Напомним, накануне Айлиш украсила обложку весенне-летнего номера британского журнала Dazed, который анонсировал выход своего первого в истории бесплатного диджитал-номера.