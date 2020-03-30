Звезда Человека-паука начал разводить кур

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram Холланд рассказал, что из-за дефицита яиц в супермаркетах решил приобрести трех живых несушек.

Уже несколько недель мир пытается подстроиться под условия пандемии коронавируса. В некоторых местах это вызвало стремительное опустошение прилавков в продуктовых магазинах.

Наряду с туалетной бумагой в Британии, по словам Тома Холланда, скупают куриные яйца, которые с каждым днем становится все труднее найти в магазинах. Звезда "Человека-паука" решил эту проблему весьма неожиданным образом.

Вероятно, Том придерживается особой диеты и не может отказаться от любимого продукта. Поэтому он завел трех куриц.

tom holland buying chickens because there’s no eggs at the grocery store is the funniest thing to come out of this pic.twitter.com/q7eubOwMC2 —

Из-за всего, что сейчас творится в мире, супермаркеты пустуют, яиц там нет. У нас они тоже закончились. Мы подумали, что для решения этой проблемы нам надо самим стать источником яиц, и вот теперь мы владельцы цыплят, — объяснил Холланд.

Теперь актер сможет обеспечить себя и свою семью традиционным завтраком даже в условиях дефицита яиц. А трех цыплят Холланд назвал Каштан, Рейнджер и Хищник. Пользователи шутят, что с курицами Холланду должно быть проще и веселее пересидеть карантин.