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Звезда Человека-паука начал разводить кур

Звезда Человека-паука начал разводить кур
09:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram Холланд рассказал, что из-за дефицита яиц в супермаркетах решил приобрести трех живых несушек.

Уже несколько недель мир пытается подстроиться под условия пандемии коронавируса. В некоторых местах это вызвало стремительное опустошение прилавков в продуктовых магазинах.

Наряду с туалетной бумагой в Британии, по словам Тома Холланда, скупают куриные яйца, которые с каждым днем становится все труднее найти в магазинах. Звезда "Человека-паука" решил эту проблему весьма неожиданным образом.

Вероятно, Том придерживается особой диеты и не может отказаться от любимого продукта. Поэтому он завел трех куриц. 

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Из-за всего, что сейчас творится в мире, супермаркеты пустуют, яиц там нет. У нас они тоже закончились. Мы подумали, что для решения этой проблемы нам надо самим стать источником яиц, и вот теперь мы владельцы цыплят, — объяснил Холланд.

Теперь актер сможет обеспечить себя и свою семью традиционным завтраком даже в условиях дефицита яиц. А трех цыплят Холланд назвал Каштан, Рейнджер и Хищник. Пользователи шутят, что с курицами Холланду должно быть проще и веселее пересидеть карантин.

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Все по теме:

Знаменитости, Том Холланд, Хозяйство, Коронавирус, Дефицит продуктов.
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