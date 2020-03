Звезда Человека-паука начал разводить кур

Уже несколько недель мир пытается подстроиться под условия пандемии коронавируса. В некоторых местах это вызвало стремительное опустошение прилавков в продуктовых магазинах.

Наряду с туалетной бумагой в Британии, по словам Тома Холланда, скупают куриные яйца, которые с каждым днем становится все труднее найти в магазинах. Звезда "Человека-паука" решил эту проблему весьма неожиданным образом.

Вероятно, Том придерживается особой диеты и не может отказаться от любимого продукта. Поэтому он завел трех куриц.

tom holland buying chickens because there’s no eggs at the grocery store is the funniest thing to come out of this pic.twitter.com/q7eubOwMC2

