Рианна стала звездой британского издания (Фото)

Новости шоу бизнеса:Съемка пронизана стилем Буффало - британским движением моды и музыки 1980-х годов, который олицетворял поиск и подъем личной идентичности с помощью одежды.

На обложке нового номера, которую сфотографировал Стивен Кляйн, Рианна представлена в дюрази - бандане, которая символизирует культуру чернокожих. Замысел фотографии - показать женщину, которая не обременена строгим правилам из прошлого. Когда-то такую бандану носили темнокожие рабы и представители низкого класса, однако со временем женщины начали использовать ее для сохранения прически и в качестве модного аксессуара.

32-летняя исполнительница предстала в двух версиях обложки - черной и белой. На первой на лице у Рианны написано слово "правда".

Во всех своих начинаниях Рианна похожа на кочевницу, потому что постоянно путешествует из одной страны в другую. Она живет в Лондоне, где чувствует себя наиболее креативной; живет в Париже, где ее больше окружает мода; живет в Барбадосе, где она ближе всего находится к семье; живет в Мексике, где может больше расслабиться.

Фото www.instagram.com/britishvogue

Певица отметила, что уже серьезно задумывается о появлении детей.

"Я знаю, что хочу жить по-другому. И главным отличием новой жизни станут мои дети. Через десять лет у меня они будут - трое или четверо", - рассуждает Рианна.

Фото www.instagram.com/britishvogue

Исполнительница также рассказала о стереотипах, которые бытуют в обществе.

"Я вижу, как общество осуждает женщин, говоря что-то вроде "О, ты неправильно все делаешь". Оно умаляет вас как мать, если у ваших детей нет отца. Но единственное, что имеет значение, - это счастье, это здоровые отношения между отцом и ребенком. Единственное, что может по-настоящему воспитать ребенка - это любовь", - отметила исполнительница.

Фото www.instagram.com/britishvogue

Все поклонники творчества Рианны уже заждались появления нового альбома. Недавно певица представила новый трек Believe It, записанным совместно с рэпером PartyNextDoor. Впервые за три последних года она нарушила творческое молчание, впрочем относительно будущего альбома пока молчит. По ее словам, она еще и сама об этом не знает.

"Я активно работаю над музыкой. Не хочу, чтобы мои альбомы были похожи. Никаких правил и формата. Просто хорошая музыка, и если я ее чувствую, сразу создаю ее", - рассказала певица.