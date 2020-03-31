Скачать
Вторник, 31.03.2020
ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов
ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
Итальянский футболист поборол коронавирус
Итальянский футболист поборол коронавирус
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

Рианна стала звездой британского издания (Фото)

Смотрите фото (4)
Рианна стала звездой британского издания (Фото)
16:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Съемка пронизана стилем Буффало - британским движением моды и музыки 1980-х годов, который олицетворял поиск и подъем личной идентичности с помощью одежды.

На обложке нового номера, которую сфотографировал Стивен Кляйн, Рианна представлена в дюрази - бандане, которая символизирует культуру чернокожих. Замысел фотографии - показать женщину, которая не обременена строгим правилам из прошлого. Когда-то такую бандану носили темнокожие рабы и представители низкого класса, однако со временем женщины начали использовать ее для сохранения прически и в качестве модного аксессуара.

32-летняя исполнительница предстала в двух версиях обложки - черной и белой. На первой на лице у Рианны написано слово "правда".

Во всех своих начинаниях Рианна похожа на кочевницу, потому что постоянно путешествует из одной страны в другую. Она живет в Лондоне, где чувствует себя наиболее креативной; живет в Париже, где ее больше окружает мода; живет в Барбадосе, где она ближе всего находится к семье; живет в Мексике, где может больше расслабиться.

Фото www.instagram.com/britishvogue

Певица отметила, что уже серьезно задумывается о появлении детей.

"Я знаю, что хочу жить по-другому. И главным отличием новой жизни станут мои дети. Через десять лет у меня они будут - трое или четверо", - рассуждает Рианна.

Фото www.instagram.com/britishvogue

Билли Айлиш снялась для спецвыпуска авторитетного издания (Фото)

Исполнительница также рассказала о стереотипах, которые бытуют в обществе.

"Я вижу, как общество осуждает женщин, говоря что-то вроде "О, ты неправильно все делаешь". Оно умаляет вас как мать, если у ваших детей нет отца. Но единственное, что имеет значение, - это счастье, это здоровые отношения между отцом и ребенком. Единственное, что может по-настоящему воспитать ребенка - это любовь", - отметила исполнительница.

Фото www.instagram.com/britishvogue

Все поклонники творчества Рианны уже заждались появления нового альбома. Недавно певица представила новый трек Believe It, записанным совместно с рэпером PartyNextDoor. Впервые за три последних года она нарушила творческое молчание, впрочем относительно будущего альбома пока молчит. По ее словам, она еще и сама об этом не знает.

"Я активно работаю над музыкой. Не хочу, чтобы мои альбомы были похожи. Никаких правил и формата. Просто хорошая музыка, и если я ее чувствую, сразу создаю ее", - рассказала певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Великобритания, Рианна, Vogue, Стивен Кляйн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
04 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
05 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19
В Виннице разработали собственный протокол лечения от СOVID-19
&quot;Теплые кредиты&quot;: В Украине стартовала новая программа на 2020 год
"Теплые кредиты": В Украине стартовала программа на 2020 год
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Премьеры &quot;Морбиуса&quot; и &quot;Охотников за привидениями&quot; перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь