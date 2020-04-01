Скачать
Среда, 01.04.2020
Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры
Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры
Бесплатные минуты и гигабайты: Мобильный оператор запустил програму для медиков
Бесплатные минуты и другое: Мобильный оператор запустил програму для медиков
УЕФА расширит футбольный сезон
УЕФА расширит футбольный сезон
"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт
"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт

Нестеснительная Lizzo украсила обложку бразильского журнала (Фото)

Смотрите фото (3)
Нестеснительная Lizzo украсила обложку бразильского журнала (Фото)
17:17 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Пышнотелая исполнительница стала звездой Marie Claire.

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась для обложки бразильской версии популярного журнала Marie Claire.

Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке знаменитость запечатлена в блестящем платье длины макси с открытым плечом. Наряд оформлен объемным рукавом и высоким вырезом, оголяющим ногу певицы. Lizzo также надела разноцветные босоножки на каблуке, а в качестве аксессуаров были выбраны объемные серьги.

Фото www.instagram.com/lizzobeeating

Фото www.instagram.com/marieclairebr

Отец Леди Гаги попросил денег у своих подписчиков

Напомним, американское издание TIME признало Lizzo лучшей артисткой 2019 года, а на вручении премии "Оскар-2020" певица посвятила свое выступление погибшему баскетболисту Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Бразилия, Фотосессия, Обложка, Marie Claire, Lizzo, Мелисса Вивиан Джефферсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
02 Летальность COVID-19: в Минздраве успокоили украинцев
03 Советы диетолога: в чем заключается польза и вред супов
04 Поздравления с Днем смеха-2020 в стихах и открытках
05 Коронавирус в Украине: на Банковой рассказали, когда ждать пика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО&quot; - США
"Мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО" - США
Помогут пережить коронавирус: Минцифры запустило конкурс IT-проектов
Борьба с COVID-19: Минцифры запустило конкурс IT-проектов
Время карантина: ФЛП могут не вести книгу учета доходов
Время карантина: ФЛП могут не вести книгу учета доходов
Дмитрию Монатику - 34: певец продекламировал стихи о коронавирусе (Фото, Видео)
Дмитрию Монатику - 34: певец продекламировал стихи о коронавирусе (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь