Нестеснительная Lizzo украсила обложку бразильского журнала (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пышнотелая исполнительница стала звездой Marie Claire.

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась для обложки бразильской версии популярного журнала Marie Claire.

Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке знаменитость запечатлена в блестящем платье длины макси с открытым плечом. Наряд оформлен объемным рукавом и высоким вырезом, оголяющим ногу певицы. Lizzo также надела разноцветные босоножки на каблуке, а в качестве аксессуаров были выбраны объемные серьги.

Фото www.instagram.com/lizzobeeating

Фото www.instagram.com/marieclairebr

Напомним, американское издание TIME признало Lizzo лучшей артисткой 2019 года, а на вручении премии "Оскар-2020" певица посвятила свое выступление погибшему баскетболисту Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.