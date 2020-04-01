Нестеснительная Lizzo украсила обложку бразильского журнала (Фото)

Бодипозитивная певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась для обложки бразильской версии популярного журнала Marie Claire.
Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном снимке знаменитость запечатлена в блестящем платье длины макси с открытым плечом. Наряд оформлен объемным рукавом и высоким вырезом, оголяющим ногу певицы. Lizzo также надела разноцветные босоножки на каблуке, а в качестве аксессуаров были выбраны объемные серьги.
Фото www.instagram.com/lizzobeeating
Фото www.instagram.com/marieclairebr
Напомним, американское издание TIME признало Lizzo лучшей артисткой 2019 года, а на вручении премии "Оскар-2020" певица посвятила свое выступление погибшему баскетболисту Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.