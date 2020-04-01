У звезды "Дневников вампира" родился первенец (Фото)

Новости шоу бизнеса:41-летний американский актер Мэттью Дэвис впервые стал отцом.

На днях Мэттью Дэвис поделился со своими подписчиками в Twitter радостной новостью: он и его супруга Кили Кашиано стали родителями. Актер немного рассказал о новорожденной малышке и поблагодарил своих фолловеров за поддержку.

"Рипли Найтингейл Дэвис. Родилась 31 марта в 9:51 вечера. Светлые волосы, голубые глаза, личико красивое, как у мамы. Спасибо вам всем за поддержку и любовь", - написал Мэттью. После этого он дополнил: "Будем надеяться, она не унаследовала мою дислексию".

Перед родами Мэттью отметил в своей соцсети, что беременная жена перестала понимать его шутки.

Фото www.instagram.com/kileycascianodavis

"Обычно она считает меня смешным, но сейчас я ее больше раздражаю", - поделился актер.

Дэвис и Кашиано поженились в декабре 2018 года. Всего через несколько часов после того, как Дэвис сделал возлюбленной предложение, пара поделилась новостями о том, что они ждут своего первого ребенка.

Фото www.instagram.com/kileycascianodavis

Во время беременности Кили давала интервью журналу ET Online, где говорила, что мечтает о дочери.

"Как женщина я всегда представляла, что у меня будет дочь. Сына представляю хуже. Так что я жду девочку. Мы с мужем очень хотим вырастить сильную очаровательную леди. Сейчас прекрасное время для женщин. Случись эта ситуация на 20 лет раньше, я бы, честно говоря, нервничала и переживала бы за дочку", - сказала Кашиано.