У звезды "Дневников вампира" родился первенец (Фото)

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21:42 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:41-летний американский актер Мэттью Дэвис впервые стал отцом.

На днях Мэттью Дэвис поделился со своими подписчиками в Twitter радостной новостью: он и его супруга Кили Кашиано стали родителями. Актер немного рассказал о новорожденной малышке и поблагодарил своих фолловеров за поддержку.

"Рипли Найтингейл Дэвис. Родилась 31 марта в 9:51 вечера. Светлые волосы, голубые глаза, личико красивое, как у мамы. Спасибо вам всем за поддержку и любовь", - написал Мэттью. После этого он дополнил: "Будем надеяться, она не унаследовала мою дислексию".

Перед родами Мэттью отметил в своей соцсети, что беременная жена перестала понимать его шутки.

Фото www.instagram.com/kileycascianodavis

"Обычно она считает меня смешным, но сейчас я ее больше раздражаю", - поделился актер.

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Дэвис и Кашиано поженились в декабре 2018 года. Всего через несколько часов после того, как Дэвис сделал возлюбленной предложение, пара поделилась новостями о том, что они ждут своего первого ребенка.

 Фото www.instagram.com/kileycascianodavis

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Во время беременности Кили давала интервью журналу ET Online, где говорила, что мечтает о дочери.

"Как женщина я всегда представляла, что у меня будет дочь. Сына представляю хуже. Так что я жду девочку. Мы с мужем очень хотим вырастить сильную очаровательную леди. Сейчас прекрасное время для женщин. Случись эта ситуация на 20 лет раньше, я бы, честно говоря, нервничала и переживала бы за дочку", - сказала Кашиано.

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Дети, Ребенок, Отцовство, Актер, Мэттью Дэвис, Кили Кашиано, Рипли Найтингейл Дэвис.
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