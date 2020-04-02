"Здесь много лицемерия": звезда "007" резко высказалась о движении #MeToo

Новости шоу бизнеса:В сеть попали фрагменты интервью с французской актрисой Леей Сейду для журнала Harper's Bazzar.

Сейду стала главной звездой нового выпуска Harper's Bazzar. В общении с журналистами актриса заявила, что ее очень волнует ситуация в Голливуде. Благодаря движению против насилия #MeToo многие представители киноиндустрии попали в громкие секс-скандалы, которые повлияли на их карьеру. Однако Сейду убеждена, что не все женщины, которые обвиняют мужчин в насилии, на самом деле являются жертвами.

"Здесь много лицемерия. Потому что многие люди все понимали. И сейчас они используют слова: "Да, я была или был жертвой", как свое преимущество и становятся героями. Но ждите! Герой, для меня, - тот человек, который умеет прощать. Нам что теперь постоянно желать смерти мужчинам за то, что они сделали? Не нужно вместо этого научиться прощать?" - заявила Сейду.

Такое заявление несколько смутило весь мир. Ведь известно, что Сейду была одной из звезд, которые признавались, что сотрудничали с продюсером Харви Вайнштейном и видели, как он добивается их коллег. Теперь же актриса признается, что предыдущие ее утверждения были эмоциональными.

Фото www.instagram.com/bazaaruk

"Я просто хочу сказать, что не считаю себя жертвой, я тоже была в курсе многого... не была до конца наивной. Вот и все. Я не хочу, чтобы меня классифицировали. И ненавижу быть политически корректной. И не люблю нравоучения и постоянный осуждение. Мир сегодня стал настолько отполированным до блеска, меня это пугает. Нам больше нельзя допускать никаких ошибок", - добавила она.

В новой киноленте про Джеймса Бонда Сейду сыграла роль доктора Мэделин Свон. Актриса призналась, что в фильме зрители не увидят классической истории об агенте 007, в которого всегда был роман с привлекательной героиней.

"В нашем кино никто не собирается удовлетворять сексуальные потребности Бонда. Люди часто забывают, что сам Джеймс Бонд - тоже сексуальный объект. Думаю, что женщинам нравится смотреть на него, разве нет?" - отметила Сейду.

Напомним, согласно сюжету фильма "Не время умирать", Джеймс Бонд женится на героине Леи Сейду - враче Мадлен Суонн, которая впервые появляется в фильме 2015 года "007: Спектр". В одной из сцен Бонд нежно приветствует свою молодую жену словами: "Доброе утро, миссис Суонн".