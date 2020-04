Коронавирус: Основатель Twitter пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с пандемией

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Он направил 1 миллиард в фонд Start Small в акциях компании Square, что составляет 28% его состояния. Об этом Дорси написал у себя в твиттере.

Он отметил, что фонд будет работать прозрачно, и прикрепил ссылку, по которой можно отследить перерасчеты. Там его вклад в фонд составил 997 818 354 доллара.

Основатель Twitter добавил, что после завершения пандемии фонд перейдет на помощь в сфере женского здоровья, образования и не только.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020