Ирина Шейк показала свой домашний гардероб на карантине

Новости шоу бизнеса:Несмотря на идею показать звездный гардероб в период самоизоляции, читателей удивили подобранные образы.

Всемирно известная модель Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для журнала Interview Magazine.

34-летняя звезда и редакция глянца решили посвятить новую фотоисторию гардеробу на карантине.

Шейк позировала в эффектном брючном костюме от Hermès, платье от Chloé, рубашках от Lacoste и других нарядах, которые не вызывают ассоциаций с домашней одеждой.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-sP4eXHM2E/

Автором фотосессии, получившей название "Все сама: stay-at-home стиль Ирины Шейк", выступил популярный фешн-фотограф Пьер-Анж Карлотти.

Как сообщалось ранее, крайне редко Тина Кароль демонстрирует снимки из прошлого, поэтому неожиданное фото привлекло внимание всех участников ее фан-группы. На карантине артистка вспомнила школьные годы и показала фото из начальных классов.