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Ирина Шейк показала свой домашний гардероб на карантине

Ирина Шейк показала свой домашний гардероб на карантине
12:42 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на идею показать звездный гардероб в период самоизоляции, читателей удивили подобранные образы.

Всемирно известная модель Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для журнала Interview Magazine.

34-летняя звезда и редакция глянца решили посвятить новую фотоисторию гардеробу на карантине.

Шейк позировала в эффектном брючном костюме от Hermès, платье от Chloé, рубашках от Lacoste и других нарядах, которые не вызывают ассоциаций с домашней одеждой.

 

Фото: https://www.instagram.com/p/B-sP4eXHM2E/

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Автором фотосессии, получившей название "Все сама: stay-at-home стиль Ирины Шейк", выступил популярный фешн-фотограф Пьер-Анж Карлотти.

Как сообщалось ранее, крайне редко Тина Кароль демонстрирует снимки из прошлого, поэтому неожиданное фото привлекло внимание всех участников ее фан-группы. На карантине артистка вспомнила школьные годы и показала фото из начальных классов.

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Модель, Фотосессия, Ирина Шейк, Знаменитости, Стиль, Образ, Карантин, Модель Ирина Шейк, Самоізоляція.
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