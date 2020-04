Met Gala 2020: фанаты решили устроить бал онлайн

Официальное открытие выставки Met Gala было запланировано на 4 мая 2020 года, но из-за вспышки COVID-19 в мире его перенесли на неопределенный срок. В этом году тема бала называлась "О времени: мода и продолжительность" (About Time: Fashion and Duration).

Но на фан-аккаунте High Fashion в Twitter появился анонс Met Gala, где фанаты предлагают провести онлайн-шоу 4 мая.

Там фанаты события предлагают коллективно вспомнить самые эпатажные образы звезд с красной дорожки, на которые тратили сумасшедшие деньги.

Although this years official Met Gala has been indefinitely postponed, the HFTwit Met staff would like to announce that the High Fashion Twitter Met Gala will still be happening on the first Monday in May!

"Несмотря на то, что официальный Met Gala отложили на неопределенный срок, мы в High Fashion Twitter объявляем, что бал все же состоится в Twitter в первый понедельник мая. Учитывая беспокойство и стресс, вызванные вспышкой COVID-19, мы считаем, что проведение нашего Met Gala будет правильным решением. Надеемся, что это событие станет маленьким источником радости и единства для нашего сообщества", – сообщили организаторы в Твиттере.

For those who have signed up for the brand challenge and are excited to see who have been assigned to, check the list in google sheet below! The list will be updated every three days with new participants and will close May 3rd 11:59 EST.https://t.co/TEYlAQGYnL

— HF Twit Met Gala (@HFMetGala) April 7, 2020