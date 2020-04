Подруга Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассказала об отношениях актеров

В начале года Дженнифер Энистон и Брэд Питт вызвали восторг поклонников, устроив трогательную сцену с объятиями за кулисами премии SAG Awards. Фотографии этого момента разошлись по всему Интернету, фанаты бывшей пары стали надеяться на их воссоединение.

Недавно вопрос об отношениях Питта и Энистон задали Мелиссе Этеридж — рок-певице, которая выступала на свадьбе актеров в далеком 2000 году. Мелисса стала гостьей онлайн-шоу Watch What Happens Live.

О боже! Я надеялась, этой темы удастся избежать. Но знаете, что? Мне нравилось, когда Брэд и Джен были вместе. Красивая пара. Я уверена, что они останутся друзьями навсегда, потому что они оба особенные люди. Они многое могут преодолеть. Я надеюсь, что их дружба будет длиться вечно, — сказала Этеридж.

" we grow up together"

jennifer aniston about brad pitt pic.twitter.com/gNGLNMR7Tw

— علياء (@alia_gargoum) March 17, 2020