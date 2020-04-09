Подруга Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассказала об отношениях актеров

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались больше 15 лет назад, но их отношения до сих пор волнуют миллионы поклонников.

В начале года Дженнифер Энистон и Брэд Питт вызвали восторг поклонников, устроив трогательную сцену с объятиями за кулисами премии SAG Awards. Фотографии этого момента разошлись по всему Интернету, фанаты бывшей пары стали надеяться на их воссоединение.

Недавно вопрос об отношениях Питта и Энистон задали Мелиссе Этеридж — рок-певице, которая выступала на свадьбе актеров в далеком 2000 году. Мелисса стала гостьей онлайн-шоу Watch What Happens Live.

О боже! Я надеялась, этой темы удастся избежать. Но знаете, что? Мне нравилось, когда Брэд и Джен были вместе. Красивая пара. Я уверена, что они останутся друзьями навсегда, потому что они оба особенные люди. Они многое могут преодолеть. Я надеюсь, что их дружба будет длиться вечно, — сказала Этеридж.

" we grow up together"

jennifer aniston about brad pitt pic.twitter.com/gNGLNMR7Tw — علياء (@alia_gargoum) March 17, 2020

В начале года инсайдер сообщил, что Питт и Энистон простили друг другу обиды прошлого. По словам источника, Брэд извинился перед Джен за старые ошибки.

Он стал трезвомыслящим человеком и сильно изменился с тех пор, как они встречались. Он сумел заглянуть в себя и провести над собой работу. Он извинился перед Дженнифер за свои "косяки" в отношениях. Признал ошибки и взял ответственность за свои поступки. Это изменило их сегодняшние отношения. Они оба сильно выросли, — сказал инсайдер.