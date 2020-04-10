Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Коронавирусом заболели еще 13 киевлян: карта по районам
Коронавирусом заболели еще 13 киевлян: карта по районам
Пятов высказался о ситуации с сокращением зарплат
Пятов высказался о ситуации с сокращением зарплат
Рианна пожертвовала круглую сумму на нужды жертв домашнего насилия
Рианна пожертвовала круглую сумму на нужды жертв домашнего насилия

Рианна пожертвовала круглую сумму на нужды жертв домашнего насилия

Рианна пожертвовала круглую сумму на нужды жертв домашнего насилия
14:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Барбадосская певица пожертвовала еще одну большую сумму во время пандемии коронавируса.

По данным генсека ООН Антониу Гутерреша, в мире домашнее насилие увеличилось вдвое. В частности в Украине во время введенных карантинных мероприятий количество обращений женщин о насилии увеличилось вдвое. Это вызвано тем, что женщины теперь постоянно находятся в одном помещении с агрессивным партнером и часто не могут обратиться за помощью из-за его постоянного присутствия.

В стороне от проблемы не осталась и барбадосская звезда Рианна, которая недавно отдала 5 миллионов долларов на борьбу с пандемией. 32-летняя женщина пожертвовала 2,1 миллиона долларов в фонд Mayor's Fund for Los Angeles, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия, пострадавшим во время карантина. Такую же сумму пожертвовал и исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси в фонд. Об этом сообщают в Variety.

Общая сумма в 4,2 миллиона долларов будет направлена на 10-недельную поддержку жертв насилия, которая включает предоставление жилья, питания и консультаций пострадавшим, в том числе детям, подвергшимся бытовому насилию. Пока помощь будет направлена жертвам в Лос-Анджелесе, но будет продолжена по всему миру.

"Хочу помочь": Опра Уинфри выделит 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

Напомним, что тема домашнего насилия близка Рианне, ведь в 2009 году перед премией Грэмми ее бывший бойфренд Крис Браун жестоко избил девушку. Лишь через несколько лет певец рассказал, что они с Рианной часто ссорились и даже могли друг друга ударить. За его последний поступок он получил пять лет условно и 1 400 часов исправительных работ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рианна, Насилие, Карантин, Певица, Коронавирус, Пожертвования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
03 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
04 Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест
05 Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР предъявило экс-депутату Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило экс-депутату Чорновол подозрение в убийстве
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
Презентация книги Джима Керри переносится
Презентация книги Джима Керри переносится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь