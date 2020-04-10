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Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: "Не заслуживаю такого"

Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: "Не заслуживаю такого"
18:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Популярная американская певица рассказала изданию Dazed, почему ей было стыдно за победу на премии "Грэмми-2020".

18-летняя Билли Айлиш заставила говорить о себе весь мир после того, как на главной музыкальной премии года Грэмми получила победу сразу в пяти номинациях. В разговоре с журналистом издания Dazed исполнительница прокомментировала свой триумф.

Юная певица не ожидала такого результата на премии. Когда она вышла на вручение, то заявила, что не заслужила такого. Девушка откровенно рассказала, что ей было стыдно получать статуэтки.

"Я была удивлена, до смерти удивлена. Мне было так стыдно, очень стыдно. Стояла перед Арианой Гранде и Ланой Дель Рей, а еще Бейонсе была номинирована и выиграла я. Я думала: "Нет, не заслуживаю такого."Они заслуживают", – сказала Билли.

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Напомним, 27 января 2020 года состоялась церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми. Эпатажная Билли Айлиш завоевала четыре статуэтки в основных категориях и стала самой молодой певицей, альбом которой признан лучшим.

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Певица, Dazed, Билли Айлиш, Грэмми-2020.
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