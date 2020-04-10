Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине обновили протокол лечения COVID-19
В Украине обновили протокол лечения COVID-19
В ВСУ - три новых случая COVID-19
В ВСУ - три новых случая COVID-19
Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США
СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США

Холзи направила 100 тысяч медицинских масок для защиты врачей от коронавируса

Смотрите фото (4)
Холзи направила 100 тысяч медицинских масок для защиты врачей от коронавируса
18:08 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Американская певица Холзи пожертвовала 100 тыс. защитных масок в несколько госпиталей Лос-Анджелеса, чтобы помочь в борьбе с вирусом.

Певица Холзи присоединилась к числу знаменитостей, сделавших крупные пожертвования для борьбы с коронавирусом. Недавно она достала 100 тысяч масок и отправила их сотрудникам четырех больниц в Калифорнии.

С помощью компании Orange International Inc Холзи заказала несколько коробок настоящих медицинских трехслойных масок из Китая.

"Каждый день я преклоняюсь перед медицинскими работниками, которые продолжают трудиться. Их целеустремленность, бескорыстие и сопереживание - величайший пример нашей человеческой способности любить и выживать. Мне повезло, я могу сидеть в самоизоляции дома без обязательств по работе. Мне не надо ухаживать за больным членом семьи, не надо кормить ребенка. Не надо разруливать финансовый кризис. Поэтому я решила сделать что-то полезное. Эти маски достанутся врачам и персоналу больниц. А вы, пожалуйста, продолжайте сидеть дома, если есть такая возможность. Если вы из тех, кто сейчас работает, - сердцем я с вами", - написала Холзи в своем Instagram.

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Рианна пожертвовала круглую сумму на нужды жертв домашнего насилия

Стоит отметить, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только певица. В число филантропов также входят Арнольд ШварценеггерРальф ЛоренРианнаБлейк Лайвли, Райан РейнольдсТейлор СвифтМайли СайрусМадоннаДжордж Клуни с супругой, Опра Уинфри и другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Маски, Певица, Коронавирус, Пожертвование, Медицинские маски, Холзи, Covid-19, Orange International Inc, Эшли Николетт Франджипани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
03 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
04 Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это недопустимо&quot;: Аваков заступился за Черновол
"Это недопустимо": Аваков заступился за Черновол
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: &quot;Не заслуживаю такого&quot;
Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: "Не заслуживаю такого"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь