Холзи направила 100 тысяч медицинских масок для защиты врачей от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Американская певица Холзи пожертвовала 100 тыс. защитных масок в несколько госпиталей Лос-Анджелеса, чтобы помочь в борьбе с вирусом.

Певица Холзи присоединилась к числу знаменитостей, сделавших крупные пожертвования для борьбы с коронавирусом. Недавно она достала 100 тысяч масок и отправила их сотрудникам четырех больниц в Калифорнии.

С помощью компании Orange International Inc Холзи заказала несколько коробок настоящих медицинских трехслойных масок из Китая.

"Каждый день я преклоняюсь перед медицинскими работниками, которые продолжают трудиться. Их целеустремленность, бескорыстие и сопереживание - величайший пример нашей человеческой способности любить и выживать. Мне повезло, я могу сидеть в самоизоляции дома без обязательств по работе. Мне не надо ухаживать за больным членом семьи, не надо кормить ребенка. Не надо разруливать финансовый кризис. Поэтому я решила сделать что-то полезное. Эти маски достанутся врачам и персоналу больниц. А вы, пожалуйста, продолжайте сидеть дома, если есть такая возможность. Если вы из тех, кто сейчас работает, - сердцем я с вами", - написала Холзи в своем Instagram.

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Стоит отметить, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только певица. В число филантропов также входят Арнольд Шварценеггер, Ральф Лорен, Рианна, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Мадонна, Джордж Клуни с супругой, Опра Уинфри и другие.