Звезды не остаются в стороне: Джордж Клуни передал $1 млн на борьбу с COVID-19

Новости шоу бизнеса:Знаменитая чета Клуни распределила средства между шестью благотворительными фондами.

Люди шоу-бизнеса активно приобщаются к уничтожению коронавирусной болезни и финансово способствуют этому. Супруги Джорджа и Амаль Клуни не остались в стороне от проблемы.

Выделенные деньги пара направила в шесть благотворительных фондов. Часть взноса Клуни перечислили на поддержку одного из районов Италии – Ломбардии. Именно там вспышка коронавируса нанесла наибольший вред.

В материале издания говорится о том, что в этом регионе у Джорджа Клуни есть дом. Средства, которые пожертвовал актер, будут распределены между медицинскими учреждениями Ломбардии.

Стоит отметить, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только супруги Клуни. В число филантропов входят Арнольд Шварценеггер, Ральф Лорен, Рианна, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Мадонна и другие.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.