Дочь Мии Фэрроу больна коронавирусом

Американская актриса Миа Фэрроу решила сообщить о болезни дочери на личной странице в твиттере.

Актриса отметила, что Квинси была вынуждена согласиться на госпитализацию 10 апреля после диагностирования коронавируса.

"Будьте добры, помолитесь за мою дочь Квинси. Сегодня у нее не оставалось выбора, кроме как обратиться в больницу за помощью в борьбе с коронавирусом", – написала Миа Фэрроу.

A personal request. If you would be so kind, would you please send up a prayer for my daughter Quincy. Today she had no alternative but to go the hospital for help in her struggle against the coronavirus.

