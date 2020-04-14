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Актер Лиам Хемсворт рассказал, почему завязал с веганством

Актер Лиам Хемсворт рассказал, почему завязал с веганством
14:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

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Лиам Хемсворт кардинально изменил диету, когда испугался за свое здоровье.

В феврале прошлого года я стал чувствовать себя слабым и уставшим. А потом у меня появился камень в почке. Это были самые болезненные недели в моей жизни. Я общался с прессой по поводу нового фильма "Не романтично ли это?", и мне пришлось срочно поехать в больницу и лечь на операцию, — рассказал Лиам.

Несмотря на то что теперь с ним все в порядке, недуг ощутимо повлиял на его повседневную жизнь.

Если у тебя появился один камень в почке, с вероятностью 50 процентов появится и второй, если ты продолжишь питаться как обычно. Мой камень был кальций-оксалатный, такие появляются, если в твоем рационе много оксалатов. А их очень много в большинстве овощей, особенно шпинате, миндале, свекле, картошке. Каждое утро я ел шпинат, миндальное масло, пил миндальное молоко и делал смузи с веганским протеином. Я думал, что это суперздоровый рацион. А теперь мне пришлось полностью пересмотреть свою диету, — поделился актер.

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При этом, по словам Хемсворта, веганскую диету он выбрал потому, что первые пару лет на таком питании он чувствовал себя великолепно.

Тело стало сильнее и выносливее, — отметил он.

Я вот что скажу: вы можете начитаться чего угодно. Но все станет ясно только на практике. Вам нужно определить, что работает конкретно для вашего тела. Если какое-то время есть положительный эффект — хорошо, продолжайте это делать. Как только что-то изменилось и вы чувствуете себя не очень — надо что-то менять, — подытожил Лиам.

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Все по теме:

Здоровье, Лиам Хемсворт, Знаменитости, Актер, Вегетарианство, Здоровая пища, Веганство.
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