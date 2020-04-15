Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020: Как карантин повлиял на сроки проведения тестирования
ВНО 2020: Как карантин повлиял на сроки проведения тестирования
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси
Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси
Как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Как отличить сезонную аллергию от коронавируса

Все в сборе: Оля Цибульская трогательно поздравила отца с днем рождения (Фото)

Все в сборе: Оля Цибульская трогательно поздравила отца с днем рождения (Фото)
16:37 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская артистка поздравила отца с днем рождения и подкрепила пост семейным фото.

Во время карантина из-за коронавируса в Украине, любые празднования ограничиваются семейной компанией. Так, Оля Цибульская, которая ранее поделилась советами, как не ссориться с мужем во время карантина, нежно поздравила папу с днем рождения и подкрепила публикацию семейным кадром.

На снимке позируют родители артистки, а также ее брат. В подписи под постом, исполнительница также поинтересовалась у подписчиков, кто же больше похож на именинника: она или брат?

"Кто больше похож на папу: я или брат? Поздравляйте красавчика! Папа, с днем рождения! Выбрать настоящую и самую лучшую женщину, чтобы вырастить таких, как мы с Сергеем детей - важнейший талант для мужчины. Ибо когда мир шатается, а на все человеческое наложен карантин, единственное что греет - семья. Пусть так будет еще минимум сто лет. Любим тебя очень", - написала звезда.

Фото www.instagram.com/cybulskaya

Знакомая незнакомка: Екатерина Кухар изменила цвет волос

В комментариях фанаты Оли отметили, что она очень похожа на маму, а брат - на папу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отец, Поздравление, День рождение, Оля Цибульская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
04 В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
05 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Еще один нардеп заболел коронавирусом
Еще один нардеп заболел коронавирусом
Сколько граждан Украины получают субсидии
Сколько граждан Украины получают субсидии
Гаджеты от Google могут напоминать о необходимости вымыть руки
Гаджеты от Google могут напоминать о необходимости вымыть руки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь