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От осложнений Covid-19 скончался писатель Луис Сепульведа

От осложнений Covid-19 скончался писатель Луис Сепульведа
21:39 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Чилийский писатель Луис Сепульведа скончался из-за осложнений коронавируса в Овьедо.

Чилийский писатель, сценарист, режиссер и правозащитник Луис Сепульведа скончался из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает газета El Pais.

Писателю было 70 лет. Он был госпитализирован в Испании в конце февраля после того, как принял участие в литературном фестивале Correntes d'Escritas в Португалии. У Сепульведы обнаружили симптомы коронавируса.

О заражении автора коронавирусом сообщалось 2 марта.

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Сепульведа наиболее известен по роману "Старик, читавший любовные романы". Он также написал такие произведения, как "Мама-кот", "История одной очень медленной улитки, или Как важно быть собой", "История пса по имени Верный" и "Невстречи". В 2002 году вышел его фильм "Нигде".

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Все по теме:

Смерть, Писатель, Коронавирус, Альманах 2020, Covid-19, Луис Сепульведа.
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