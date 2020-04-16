Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля

"Очень сурова к досугу": стало известно, как Кейт Миддлтон контролирует своих детей на карантине

"Очень сурова к досугу": стало известно, как Кейт Миддлтон контролирует своих детей на карантине
22:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В период карантина герцогиня Кембриджская тщательно контролирует досуг своих отпрысков.

Сейчас большинство семей находятся в самоизоляции и должны находить развлечения для себя и детей в четырех стенах. Если одни родители с радостью переключают мультики для малышей, то королевские потомки лишены подобного удовольствия. Как сообщила королевский эксперт Кэти Николл изданию OK, Кейт Миддлтон запрещает детям проводить время за гаджетами.

Герцоги Кембриджские изолировались в своем имении в графстве Норфолк, что позволяет им без боязни проводить время на свежем воздухе. Потомки семьи принц Джордж, принцесса Шарлотта и самый молодой Луи развлекаются на разных игровых площадках, качелях и вблизи пруда. Каждый из детей также имеет собственный участок сада, на котором выращивает и ухаживает за растениями.

Относительно смартфонов и планшетов Кейт Миддлтон имеет более жесткую позицию. Герцогиня ограничивает время детей, которое они проводят за гаджетами.

Принц Гарри рассказал о своих буднях с женой и маленьким Арчи

"В это время акцент был сделан на искусстве, ремеслах и живописи. Кейт, как правило, очень сурова к досугу, который дети проводят с телефонами в руках, она сводит его к минимуму", – заявила Кэти Николл.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон выразили свою поддержку врачам (Видео)

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали о том, как королевская пара развлекает детей на карантине. Среди занятий маленьких представителей монархии садоводство, кулинария, гимнастика. За несколько дней, 23 апреля, Кейт и Уильям организуют небольшую вечеринку по случаю дня рождения принца Луи. Пара не станет отказываться от скромного торжества, ведь всегда по-особенному празднует именины представителей британской монархии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Карантин, Королевская семья, Принц Джордж, Кэти Николл, Принцесса Шарлотта, Герцоги Кембриджские, принц Луи, Самоізоляція.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
02 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
03 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль
В Украине завершат процесс создания общин - Шмыгаль
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь