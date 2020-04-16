"Очень сурова к досугу": стало известно, как Кейт Миддлтон контролирует своих детей на карантине

Новости шоу бизнеса:В период карантина герцогиня Кембриджская тщательно контролирует досуг своих отпрысков.

Сейчас большинство семей находятся в самоизоляции и должны находить развлечения для себя и детей в четырех стенах. Если одни родители с радостью переключают мультики для малышей, то королевские потомки лишены подобного удовольствия. Как сообщила королевский эксперт Кэти Николл изданию OK, Кейт Миддлтон запрещает детям проводить время за гаджетами.

Герцоги Кембриджские изолировались в своем имении в графстве Норфолк, что позволяет им без боязни проводить время на свежем воздухе. Потомки семьи принц Джордж, принцесса Шарлотта и самый молодой Луи развлекаются на разных игровых площадках, качелях и вблизи пруда. Каждый из детей также имеет собственный участок сада, на котором выращивает и ухаживает за растениями.

Относительно смартфонов и планшетов Кейт Миддлтон имеет более жесткую позицию. Герцогиня ограничивает время детей, которое они проводят за гаджетами.

"В это время акцент был сделан на искусстве, ремеслах и живописи. Кейт, как правило, очень сурова к досугу, который дети проводят с телефонами в руках, она сводит его к минимуму", – заявила Кэти Николл.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали о том, как королевская пара развлекает детей на карантине. Среди занятий маленьких представителей монархии садоводство, кулинария, гимнастика. За несколько дней, 23 апреля, Кейт и Уильям организуют небольшую вечеринку по случаю дня рождения принца Луи. Пара не станет отказываться от скромного торжества, ведь всегда по-особенному празднует именины представителей британской монархии.