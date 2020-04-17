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"Я был очень обеспокоен": реакция принца Уильяма на коронавирус у отца

"Я был очень обеспокоен": реакция принца Уильяма на коронавирус у отца
15:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Принц Уильям рассказал, что сначала не на шутку волновался за отца, но знал, что ему по силам преодолеть COVID-19.

Сегодня, 17 апреля, герцоги Кембриджские стали гостями утреннего шоу Breakfast on Friday на телеканале BBC. Во время интервью, темой которого стала вспышка коронавируса, принц Уильям вспомнил, как отреагировал на диагностирование болезни у своего отца.

Как оказалось, переживания королевского отпрыска продолжались недолго. Он осознавал, что принц Чарльз принадлежит к числу тех людей, которые находятся в группе риска. Однако Уильям заметил, что его отец в течение жизни успешно боролся с различными инфекционными болезнями и простудами, поэтому был уверен, что коронавирус не будет представлять серьезной угрозы для его здоровья.

Я должен признать: сначала я был очень обеспокоен ... Я подумал, если кто-то сможет победить коронавирус, то это будет он (принц Чарльз),– отметил принц Уильям.

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Герцог Кембриджский отметил, что у отца симптомы проявились в легкой форме. По его мнению, самым сложным испытанием для Чарльза стала сама изоляция и отсутствие прогулок на свежем воздухе, ведь он обожает пешие прогулки.

Уильям добавил, что волновался и за бабушку королеву Елизавету II и дедушку герцога Эдинбургского. Внук беспокоился о том, чтобы они соблюдали все надлежащие меры безопасности и режима изоляции.

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Принц Уильям, Королевская семья, Принц Чарльз, Коронавирус, Герцог Кембриджский.
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