Макс Барских поделился рецептом любимых маминых пирожков (Видео)

#МаксБарскихШоу ⠀ Ингредиенты * 300 мл кефира (2.5–5%) * 2 яйца * 150 мл растительного масла (я использовал оливковое без запаха) * 10 г сухих дрожжей (или 50 г сырых) * 100 мл молока * 1.5 ст.л. сахара * 1.5 ч.л. соли * 500–550 г муки (муки может понадобиться больше) Приготовление Молоко подогреть. Оно должно быть теплым, но не горячим. Добавить сахар и дрожжи. Перемешать. Накрыть полотенцем. Поставить в теплое место. Опара должна подняться (у меня на это ушло 10 минут). Кефир смешать с маслом. Немного подогреть. Добавить яйца. Перемешать. Добавить опару. Перемешать. Добавить муку (муки может понадобиться чуть больше), соль. Замесить тесто. Накрыть его полотенцем. Поставить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться (у меня на это ушло около 30 минут). Из теста сформировать небольшие лепешечки. Выложить начинку. Края защипнуть. Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки. Выложить пирожки (швом вниз). При желании, пирожки можно смазать взбитым яйцом. Дать пирожкам подняться. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 15–20 минут. Начинка: Яйца Лук Зелень Соль, перец, специи Варим яйца вкрутую Режем мелко зелень, лук, яйца. Добавляем специи, перемешиваем. Приятного аппетита!