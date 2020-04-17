Макс Барских поделился рецептом любимых маминых пирожков (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинский певец Макс Барских показывает, как не сойти с ума на карантине.

Популярный украинский певец Макс Барских запустил новое шоу в Инстаграме, в котором покажет, жизнь на карантине и научит, как не сойти с ума в четырех стенах.

Певец уже опубликовал первое видео, в котором раскрывает секрет фирменных пирожков.

"Мамины пирожки - это ассоциация с домом, семьей и детством. После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками - с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталось жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить. Я выпекаю крайне редко, но когда это происходит, моя домработница всегда берется за голову. Потому что самая неинтересная часть готовки моих кулинарных шедевров достается ей (улыбается). Но зато пирожки получаются вкусными, и, когда я угощаю ими в том числе и домработницу, мне всегда прощается беспорядок на кухне, который я оставляю", - прокомментировал музыкант.

Напомним, недавно певец Макс Барских представил акустический альбом суперхитов "С Максом по домам".