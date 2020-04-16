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Карантинная пародия от Владимира Остапчука на песню российской группы: провокационное видео

Карантинная пародия от Владимира Остапчука на песню российской группы: провокационное видео
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущий Владимир Остапчук эпатировал с новой пародией, записанной на песню российской группы Little Big.

Владимир Остапчук, как и все украинцы, находится на самоизоляции дома. Именно карантинные будни и вдохновили его на создание новой пародии, где показан 127-й день пандемии. Лишний вес, постоянные онлайн-встречи, прогулки на балконе и стрижка в ванной - это далеко не все, чем эпатировал Владимир Остапчук.

"Партнершей" телеведущего в видео стала надувная секс-кукла. С ней Владимир Остапчук ложился спать в полосатой пижаме, которая напоминала образ заключенного, играл в приставку и танцевал.

Достаточно скандальным был и выбор песни: Владимир Остапчук перефразировал трек представителей России на Евровидении-2020 UNO. В ролике он скопировал и движения, которые группа Little Big продемонстрировала в клипе.

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"Сынок, это было сложное время. Мы сходили с ума, как могли", - именно это мы будем говорить детям, вспоминая карантинную весну 2020. А пока давайте вместе веселиться в это непростое время под самый знойный хит от Little Big. И, если кто-то в пародии узнает себя, я не виноват - сами такие. Поэтому не скучно сидим дома и #подбухиваем! Ой, подпеваем!" - прокомментировал ролик Владимир Остапчук.

Напомним, одним из самых резонансных разводов украинского шоу-бизнеса стал разрыв шоумена Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко. Бывшая любимая неоднократно делала скандальные заявления в то время, как мужчина отвечал только острыми шутками и провокационными фото. Ведущий признался, что таким образом демонстрирует свои переживания.

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Все по теме:

Пародия, Уно, Скучно, Владимир Остапчук, LITTLE BIG.
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