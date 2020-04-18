Comic-Con в Сан-Диего не состоится впервые за 50 лет

Новости шоу бизнеса:Популярный фестиваль поп-культуры Comic-Con пройдет уже в следующем году.

Организаторы ежегодного фестиваля по-культуры Comic-Con, который проходит в Сан-Диего (США), заявили о том, что в этом году событие не состоится из-за пандемии нового коронавируса. Как сообщается на сайте феста, его отменили впервые за 50 лет.

Отмечается, что следующий Comic-Con состоится 22 - 25 июля 2021 года.

Организаторы отметили, что откладывали решение об отмене фестиваля до последнего, поскольку осознают, что оно является важным для многих посетителей и участников, и ожидали, что ситуация с распространением вируса изменится к лету. Но, следуя рекомендациям медиков и властей Калифории, им все же пришлось отменить Comic-Con.

Напомним, на 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.