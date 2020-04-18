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Меган Маркл и принца Гарри застали на прогулке во время карантина (Фото)

Меган Маркл и принца Гарри застали на прогулке во время карантина (Фото)
19:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Супруги находятся под пристальным взглядом журналистов и поклонников.

Папарацци следят за каждым выходом Меган и Гарри. Кажется, что такого внимания пара не получала даже тогда, когда Меган стала частью королевской семьи. Их фото оценивают в сотни тысяч долларов, а представителям СМИ придется выложить миллион долларов, чтобы пообщаться с парой. И пока они привыкают к жизни в новой стране. На днях их фото с прогулки с собаками появились на странице Royalty_dr в инстаграмі.

Гарри и Меган устроили прогулки с черным лабрадором и биглем по прозвищу Гай. Именно его Маркл взяла когда-то из приюта. На фотографиях видим, что пара ехала на Porsche SUV.

Они одеты в неприметную спортивную одежду. Лица прикрывают банданы голубого цвета. Для того, чтобы уберечь себя от лишних глаз, звездная пара решила надеть кепки и солнцезащитные очки.

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Напомним, недавно Принц Гарри и Меган Маркл присоединились к числу волонтеров для борьбы с пандемией. Супруги превратились в волонтеров и самостоятельно обеспечили 20 семей продовольствием.

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Лос-Анджелес, Принц Гарри, Прогулка, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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