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"Вы – наше вдохновение и пример": Кейт Миддлтон написала письмо врачам детского госпиталя

"Вы – наше вдохновение и пример": Кейт Миддлтон написала письмо врачам детского госпиталя
16:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Кембриджская написала трогательное письмо сотрудникам детского госпиталя, где она является патроном.

В сложившейся ситуации очень важна поддержка врачей, ведь без них невозможно побороть COVID-19. Ежедневно медики рискуют собственной жизнью, чтобы защитить людей, которые пострадали от коронавирусной болезни. Кейт Миддлтон обратилась к работникам госпиталя Evelina London children's Hospital и поблагодарила за то, что они приобщаются к борьбе с беспощадной пандемией. Текст письма опубликовали на странице медицинского учреждения в твиттере.

Обычно Evelina London children's Hospital лечит детей, но в последние недели, больница переквалифицировалась для борьбы с коронавирусом. Кейт Миддлтон является патроном этого госпиталя. Она написала личное письмо врачам, которые смогли оперативно изменить привычный ход работы и помочь бороться с COVID-19.

Письма герцогиня Кембриджская отправила еще 14 апреля, однако в госпиталь его доставили только вчера.

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"Каждому сотруднику и волонтеру Evelina London children's Hospital. Я пишу вам, чтобы сообщить: в это очень непростое время я не перестаю думать о каждом, кто работает в команде Evelina London children's Hospital. Вы продолжаете работать и оказываете экспертную помощь больным детям, несмотря на все обстоятельства, даете нам большую надежду. Вы – наше вдохновение и пример. Я знаю, как много вы сейчас означаете для этих семей. В целом, как и всегда. Сегодня есть дополнительные нагрузки – вы помогаете больным COVID-19. И эта поддержка и соучастие еще раз подтверждают, что вы готовы сделать все, чтобы пациенты получили лучшее лечение. Неважно, работаете вы на передовой или помогаете в тылу, всем приходится брать на себя удар и разрываться между профессиональной и личной жизнью. Пожалуйста, присматривайте друг за другом и заботьтесь о себе. Знайте, за вашими плечами стоит вся страна! Я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, Кэтрин", – написала Кейт Миддлтон.

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Врачи, Кейт Миддлтон, Письмо, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская, оронавірус.
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