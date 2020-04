"Вы – наше вдохновение и пример": Кейт Миддлтон написала письмо врачам детского госпиталя

В сложившейся ситуации очень важна поддержка врачей, ведь без них невозможно побороть COVID-19. Ежедневно медики рискуют собственной жизнью, чтобы защитить людей, которые пострадали от коронавирусной болезни. Кейт Миддлтон обратилась к работникам госпиталя Evelina London children's Hospital и поблагодарила за то, что они приобщаются к борьбе с беспощадной пандемией. Текст письма опубликовали на странице медицинского учреждения в твиттере.

Обычно Evelina London children's Hospital лечит детей, но в последние недели, больница переквалифицировалась для борьбы с коронавирусом. Кейт Миддлтон является патроном этого госпиталя. Она написала личное письмо врачам, которые смогли оперативно изменить привычный ход работы и помочь бороться с COVID-19.

Письма герцогиня Кембриджская отправила еще 14 апреля, однако в госпиталь его доставили только вчера.

It was wonderful to receive an uplifting message from our Patron HRH, The Duchess of Cambridge, for all our hardworking staff and volunteers:

“I am writing to let you know how much I am thinking of all the team at Evelina London during this hugely difficult time. pic.twitter.com/0bW128Juuq

— Evelina London (@EvelinaLondon) April 20, 2020