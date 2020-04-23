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"Папанька" на карантине: актер "Дизель Шоу" рассказал, как проводит время с детьми (Фото, Видео)

"Папанька" на карантине: актер "Дизель Шоу" рассказал, как проводит время с детьми (Фото, Видео)
20:19 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Комик Евгений Сморигин разрешает детям играть до утра в приставку.

Скоро на телеканале СТБ cостоится премьера второго сезона сериала "Папаньки" от "Дизель Студио"! Одного из главных персонажей - интеллигентного отца троих детей Женю Малышева - играет актер Евгений Сморигин. Как и в сериале, он воспитывает троих детей. Актер рассказал, почему отменил режим на карантине и какие уроки проводит с детьми.

Евгений Сморигин - отец троих детей: Леши, Лизы и Саши. Актер рассказывает, что на карантине они все вместе играют в настольные игры, занимаются музыкой и делают уроки. А его детям могут завидовать миллионы других, ведь он разрешает всю ночь играть в приставку.

Вот что говорит артист: "Режим на карантине отменен! Дети не могут с друзьями видеться, выходят только во двор. Еще режимом их мучить? Пусть отрываются! От скуки мы спасаемся настольными играми: играем в "Дабл", "Имаджинариум", "Элиас", а еще в шахматы и шашки. Недавно я делал полочку для сарая и научил Лешку закручивать саморезы в дерево. Каждый мужчина должен уметь управляться с инструментом: починить что-то в доме, подкрутить".

Фото www.instagram.com/smorigin_evgeni

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Что касается уроков, то Женя признается, что их проверяет жена Лида, но на фортепиано с детьми играет он сам: "Весь учебный процесс на украинском языке, а мне пока тяжело вникать в предметы на украинском. Слава Богу, музыка - это универсальный язык. С занятиями по фортепиано помогаю всем я".

Во втором сезоне сериала "Папаньки" Женечка будет таким же прекрасным отцом, любящим сыном и мужем. Несмотря на то, что домой вернется с заработков его жена, мама Тамара Брониславовна продолжит отчаянно бороться за главенство в семье.

 
 
 
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ДрузьяПоступила информация что новый сезон любимых «Папанек» стартует в мае этого года Ура, ребята! #а_я_крутой_папанька #папаньки #папаньки2 #детки #сыночек #доченьки #семейныйсериал #комедийныйсериал #сериал #комедия #comedy #оранжевые_новости #и_ляляля_и_бубубу #стб #дизельстудио #женя #евгенийсморигин #леша #лешасморигин #сморигин

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"Папаньки" - история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. "Папаньки" часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень "по-дизелевски" смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

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Дети, Семья, Карантин, Комик, Дизель шоу, Евгений Сморигин, Папаньки.
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