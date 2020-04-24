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Рэпер Fred the Godson умер от коронавируса

Рэпер Fred the Godson умер от коронавируса
13:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Долгое время артист находился под наблюдением врачей, однако вчера, 23 апреля, близкое окружение звезды объявило о его смерти.

От осложнений коронавируса скончался 35-летний американский рэпер Фред Годсон (Фредерик Томас). 6 апреля музыкант сообщил в Twitter, что находится на искусственной вентиляции легких.

"Пожалуйста, помогите мне своими молитвами", - подписал он фото из больницы.

8 апреля жена рэпера, Ли Энн Джеммот, сообщила News 12, что лечение Фреда проходит успешно: аппарат ИВЛ поддерживал его на 70%, а не на 100%. 

К сожалению, музыкант, сотрудничавший с такими звездами, как Diddy, Pusha T и Jay Pharoah, не смог победить болезнь: его сердце остановилось 23 апреля. 

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Днем ранее представитель рэпера сообщил The Source, что он находится в реанимации после того, как температура его тела достигла 40,5 градусов. Также из-за COVID-19 у 35-летнего отца двоих детей сильно пострадали почки. Известно, что музыкант страдал астмой, из-за чего имел повышенный риск осложнений инфекции.

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Все по теме:

Рэп, Знаменитость, Коронавирус, Covid-19, Смерть от коронавируса, Fred the Godson.
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