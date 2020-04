Рэпер Fred the Godson умер от коронавируса

От осложнений коронавируса скончался 35-летний американский рэпер Фред Годсон (Фредерик Томас). 6 апреля музыкант сообщил в Twitter, что находится на искусственной вентиляции легких.

"Пожалуйста, помогите мне своими молитвами", - подписал он фото из больницы.

8 апреля жена рэпера, Ли Энн Джеммот, сообщила News 12, что лечение Фреда проходит успешно: аппарат ИВЛ поддерживал его на 70%, а не на 100%.

I’m in here with this Covid-19 shit! Please keep me in y’all prayers!!! #GodIsGreat pic.twitter.com/e6xRM3OSWb

— FRED THE GODSON (@FREDTHEGODSON) April 6, 2020