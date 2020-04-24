"P.S. Я твой друг": Том Хэнкс заступился за мальчика по имени Корона (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Том Хэнкс поддержал 8-летнего мальчика, страдающего от издевательств.

Том Хэнкс прислал подарок австралийскому восьмилетнему мальчику, которого зовут Корона. Из-за имени ребенка стали дразнить и называть "коронавирусом".

Мальчуган сам вышел на связь с Хэнксом. Когда выяснилось, что актер и его жена Рита Уилсон будучи в Австралии заболели COVID-19, Корона написал им письмо.

"Я слышал в новостях, что вы и ваша жена заразились коронавирусом. Как вы?" - обратился он к Тому в письме. В своем послании мальчик также рассказал, что из-за имени его дразнят другие дети и от этого он "злится и печалится".

Хэнкс ответил на письмо мальчика.

"Мы с женой очень обрадовались, получив твое письмо. Знаешь, ты единственный из всех, кого я знаю, с именем Корона. Как кольцо вокруг солнца - солнечная корона", - написал мальчику актер. Он также прислал ребенку подарок - печатную машинку марки Corona.

Фото www.instagram.com/tomhanks

"Думаю, эта машинка как раз для тебя. Спроси у взрослых, как она работает. И напечатай на ней ответ мне", - добавил он. В конце Хэнкс оставил свою подпись и сделал отсылку к "Истории игрушек", написав: "P.S. Я твой друг".

Мальчик невероятно обрадовался ответу от актера. Про него сняли репортаж. "Я чувствую себя знаменитым! Он сказал, что я его друг… Я скоро ему напишу", - сказал в камеру Корона.

Напомним, на днях Том Хэнкс стал ведущим вечернего шоу SNL, где 63-летний актер не смог не обойти тему пережитого коронавируса и свой образ жизни на карантине. Мужчина отметил, что в такое сложное время трудно оставаться веселым, особенно в эфире шоу, но он попытался быть оптимистом перед камерой.