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Ностальгия накрывает: певцы 2000-х из рубрики "Тогда и сейчас" (Фото)

Смотрите фото (11)
Ностальгия накрывает: певцы 2000-х из рубрики "Тогда и сейчас" (Фото)
03:11 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы качали танцпол, влюблялись, чувствовали себя подавленными и ходили на свидания, слушая эти песни.

  • 1

    Мы все ощущаем это теплое чувство внутри каждый раз, когда слушаем "Say It Right" Нелли Фуртадо, "Femme Like You" от K-Maro и "You’re Beautiful" Джеймса Бланта.

    Джеймс Блант.

    Песня "You Beautiful" в исполнении британского музыканта Джеймса Бланта была выпущена в 2004 году. Миллионы девушек были вдохновлены текстами песен и сразу же влюбились в этого длинноволосого исполнителя. Эта песня стала главной любовной балладой середины 2000-х, а романтический Джеймс Блант приобрел целую армию поклонников.

  • 2

    Джери Холлиуэлл.

    Бывшая Spice Girl, Джери Холлиуэлл, качала танцпол в 2001 году.

  • 3

    Эйкон.

    В 2006 году американские певцы Akon и Eminem выпустили песню под названием "Smack That", которая быстро стала хитом танцпола.

  • 4

    Нелли Фуртадо.

    Мы любим канадскую певицу Нелли Фуртадо за песню "Say It Right". В 2000-х Нелли была очень известна, и песни, которые она исполняла вместе с Джастином Тимберлейком и Тимбалэндом, такие как "Give It To Me" и " Promiscuous", вызвали много шума и были на вершине многих музыкальных чартов.

  • 5

    Моби.

    В 2005 году американский диджей и мультиинструменталист увидели песню "Lift Me Up" во сне и включили ее в свой музыкальный альбом в последнюю минуту. И зрители любили эту песню больше всего.

  • 6

    Мустафа Сандал.

    Мустафа Сандал является одним из самых популярных турецких певцов в Европе. Его самые известные синглы "Story" и "All My Life" были обязательными для исполнения на любой вечеринке.

  • 7

    Мика.

    Этот парень с вьющимися волосами из Великобритании заставил нас влюбиться в его высокий голос и предложение расслабиться и не принимать всерьез ничего. "Relax, Take it Easy" мгновенно завоевал сердца миллионов любителей музыки. Первый альбом Мики был выпущен в 2007 году.

  • 8

    5ive.

    Британская поп-группа 5ive была известна в конце 1990-х и в начале 2000-х. Мы помним их благодаря танцевальному хиту "Everybody Get Up" и альтернативной версии "We Will Rock You".

  • 9

    Дэдди Янки.

    В 2004 году и несколько лет спустя мы танцевали как сумасшедшие под песню "Gasolina" в исполнении пуэрториканского певца Daddy Yankee. Эта песня была самой популярной в его репертуаре до 2017 года, когда он выпустил "Despacito", который был записан вместе с Луи Фонси.

  • 10

    K-Maro.

    Вы помните энергичные "Femme Like You", "Crazy" и "Let’s Go"? Если вы не помните, мы советуем сразу посмотреть эти музыкальные клипы и почувствовать ностальгию.

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