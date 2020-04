Ностальгия накрывает: певцы 2000-х из рубрики "Тогда и сейчас" (Фото)

1 Мы все ощущаем это теплое чувство внутри каждый раз, когда слушаем "Say It Right" Нелли Фуртадо, "Femme Like You" от K-Maro и "You’re Beautiful" Джеймса Бланта. Джеймс Блант. Песня "You Beautiful" в исполнении британского музыканта Джеймса Бланта была выпущена в 2004 году. Миллионы девушек были вдохновлены текстами песен и сразу же влюбились в этого длинноволосого исполнителя. Эта песня стала главной любовной балладой середины 2000-х, а романтический Джеймс Блант приобрел целую армию поклонников.

2 Джери Холлиуэлл. Бывшая Spice Girl, Джери Холлиуэлл, качала танцпол в 2001 году.

3 Эйкон. В 2006 году американские певцы Akon и Eminem выпустили песню под названием "Smack That", которая быстро стала хитом танцпола.

4 Нелли Фуртадо. Мы любим канадскую певицу Нелли Фуртадо за песню "Say It Right". В 2000-х Нелли была очень известна, и песни, которые она исполняла вместе с Джастином Тимберлейком и Тимбалэндом, такие как "Give It To Me" и " Promiscuous", вызвали много шума и были на вершине многих музыкальных чартов.

5 Моби. В 2005 году американский диджей и мультиинструменталист увидели песню "Lift Me Up" во сне и включили ее в свой музыкальный альбом в последнюю минуту. И зрители любили эту песню больше всего.

6 Мустафа Сандал. Мустафа Сандал является одним из самых популярных турецких певцов в Европе. Его самые известные синглы "Story" и "All My Life" были обязательными для исполнения на любой вечеринке.

7 Мика. Этот парень с вьющимися волосами из Великобритании заставил нас влюбиться в его высокий голос и предложение расслабиться и не принимать всерьез ничего. "Relax, Take it Easy" мгновенно завоевал сердца миллионов любителей музыки. Первый альбом Мики был выпущен в 2007 году.

8 5ive. Британская поп-группа 5ive была известна в конце 1990-х и в начале 2000-х. Мы помним их благодаря танцевальному хиту "Everybody Get Up" и альтернативной версии "We Will Rock You".

9 Дэдди Янки. В 2004 году и несколько лет спустя мы танцевали как сумасшедшие под песню "Gasolina" в исполнении пуэрториканского певца Daddy Yankee. Эта песня была самой популярной в его репертуаре до 2017 года, когда он выпустил "Despacito", который был записан вместе с Луи Фонси.