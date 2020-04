Стивен Амелл дал фанатам свой номер телефона

Стивен Амелл, который на протяжении нескольких лет играл главного героя телесериала DC "Стрела", давно известен теплым отношением к своим фанатам. Но в прошлую субботу он буквально превзошел сам себя, когда опубликовал в Twitter свой номер телефона и предложил поклонникам написать ему текстовое сообщение.

Актер пообещал, что ответит каждому лично, а напоследок бросил фанатам вызов.

Рискните, — написал он. Конечно, многие подписчики Амелла без промедления стали отправлять ему сообщения, и они действительно получили ответ. Правда, это был текст со ссылкой на платформу, которая помогает актеру оставаться на связи с поклонниками.

Hi everyone. You can text me and I will be responding to people personally. Now... I'm just learning to use this platform, so, by all means, THINK THAT I'M KIDDING!!!

My number is 310.388.9714 --

(I dare you.)

— Stephen Amell (@StephenAmell) April 25, 2020