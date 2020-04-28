Стивен Амелл дал фанатам свой номер телефона

Новости шоу бизнеса:В Twitter нашлись и недоверчивые поклонники, которые решили, что Стивена взломали, а все происходящее — только злая штука.

Стивен Амелл, который на протяжении нескольких лет играл главного героя телесериала DC "Стрела", давно известен теплым отношением к своим фанатам. Но в прошлую субботу он буквально превзошел сам себя, когда опубликовал в Twitter свой номер телефона и предложил поклонникам написать ему текстовое сообщение.

Актер пообещал, что ответит каждому лично, а напоследок бросил фанатам вызов.

Рискните, — написал он. Конечно, многие подписчики Амелла без промедления стали отправлять ему сообщения, и они действительно получили ответ. Правда, это был текст со ссылкой на платформу, которая помогает актеру оставаться на связи с поклонниками.

Hi everyone. You can text me and I will be responding to people personally. Now... I'm just learning to use this platform, so, by all means, THINK THAT I'M KIDDING!!! My number is 310.388.9714 -- (I dare you.) — Stephen Amell (@StephenAmell) April 25, 2020

В сообщениях, которые вернулись самым смелым фанатам, написано следующее:

Привет! Это Стивен! Нет, это правда я. В течение восьми последних лет я гордился тем, что всегда лично на связи со своими фанатами. Нажми на ссылку и введи свои данные, чтобы получить мой номер, и тогда мы сможем переписываться.

Все просто: речь тут идет о Community — специальной платформе, которая помогает знаменитостям общаться с поклонниками. После регистрации фанат получает возможность общаться с кумиром, как с обычным другом.

И все же те, кто рискнул и отправил сообщение, доказали, что все в порядке, а некоторые даже получили от Амелла видео, в котором более подробно объясняется, как оставаться на связи с помощью Community.