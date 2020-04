Take It Easy: Кайя Гербер с отцом сыграли на гитаре (Видео)

Новости шоу бизнеса:Благодаря новому видео Кайя в очередной раз доказала, что уважает семейные ценности и охотно проводит время с родными.

Папа Кайи Гербер только вчера, 27 апреля, отметил свой день рождения – 58 лет. И по случаю такого праздника, который они провели все в изоляции, 18-летняя Кайя спела вместе с ним хит Take It Easy группы The Eagles.

Видеоролик с совместным исполнением Кайя оставила в своем инстаграме.

"С днем рождения мой компаньон по аматорской группе и одна любовь навсегда. Таймер в духовке, где готовился пирог, стал перкуссией", – с юмором написала Кайя. Пользователи остались в восторге от такого музыкального дуэта.

На видео можно увидеть, что семья сейчас находится в уютном имении, расположенном в США на берегу океана. Неизвестно, был ли сын именинника Пресли на празднике, или находится на карантине со своей возлюбленной в другом месте.