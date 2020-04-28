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Take It Easy: Кайя Гербер с отцом сыграли на гитаре (Видео)

Take It Easy: Кайя Гербер с отцом сыграли на гитаре (Видео)
20:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Благодаря новому видео Кайя в очередной раз доказала, что уважает семейные ценности и охотно проводит время с родными.

Папа Кайи Гербер только вчера, 27 апреля, отметил свой день рождения – 58 лет. И по случаю такого праздника, который они провели все в изоляции, 18-летняя Кайя спела вместе с ним хит Take It Easy группы The Eagles.

Видеоролик с совместным исполнением Кайя оставила в своем инстаграме.

"С днем рождения мой компаньон по аматорской группе и одна любовь навсегда. Таймер в духовке, где готовился пирог, стал перкуссией", – с юмором написала Кайя. Пользователи остались в восторге от такого музыкального дуэта.

 
 
 
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happy birthday @randegerber forever my amateur band mate and best friend also shoutout to my pie timer for the added percussion

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

"Мы остаемся дома": Кайя Гербер призывает фанов придерживаться карантина

На видео можно увидеть, что семья сейчас находится в уютном имении, расположенном в США на берегу океана. Неизвестно, был ли сын именинника Пресли на празднике, или находится на карантине со своей возлюбленной в другом месте.

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Видео, Кайя Гербер.
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