Украинские звезды поздравили Киркорова: необычная реакция Сергея Притулы

Сегодня день рождения у Короля! мы все знаем его всю жизнь, и всегда, как ярчайшего артиста современности, с прекрасными песнями, лучшими шоу, крутейшими клипами! Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как? Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удаётся только Ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий , отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полёт! Виват Король! P.S. Прости меня за мою неделикатность...) Очень тебя люблю! @fkirkorov