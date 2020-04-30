Украинские звезды поздравили Киркорова: необычная реакция Сергея Притулы

Новости шоу бизнеса:Известно, что Киркоров является сторонником путинского режима и поддерживает оккупацию Кремля.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров сегодня, 30 апреля, празднует 53-летие. По случаю праздника некоторые украинские звезды решили поздравить его в инстаграме, чем нарвались на критику со стороны звезд и фанатов.

Несмотря на то, что Филипп Киркоров до сих пор имеет звание Народного артиста Украины, с начала войны на Донбассе и оккупации Крыма у него довольно напряженные отношения с украинской стороной. А все потому, что он является сторонником политики Кремля, выступал в Крыму, когда он уже был оккупирован Россией, и находится в базе данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

Впрочем, украинский ведущий Владимир Остапчук, похоже, имеет довольно теплые отношения с Киркоровым и даже поздравил его на своей странице в инстаграме.

"Дорогой Филипп Киркоров! Поздравляю с Твоим днем и желаю, чтобы то тепло, кураж и искренность, которую Ты излучаешь, всегда возвращалась к тебе сторицей. King is always King ("Король всегда является королем")", - говорится в заметке Владимира Остапчука.

Пользователи инстаграма по-разному отреагировали на сообщение известного шоумена, но негативных комментариев было больше: "Вова, поздравь с "днюхой" Ани Лорак, Валерию, Лободу, Баскова, Пореченкова, Лолиту, Пригожина, Кобзона (посмертно), Усика (боксер с ватой в голове), и чего там, Путина и главарей ЛДНР", "У у нас война с Россией, он (Филипп Киркоров) поддерживает политику Путина, а ты путинского пид***са поздравляешь. Вова, лучше не выходи в люди", "Ахаха, ой не могу, король нашелся", "Не думала, что увижу такое в своей ленте", "Господин Остапчук, Киркоров хоть знает, кто вы?"...

От черного юмора не удержался и украинский ведущий Сергей Притула. Кто-то отметил, что это слишком жестко писать такие слова, а некоторые поддержали ведущего и посмеялись вместе с ним.

"Вова, а напомни, когда там "днюха" в Лепса и Тимати? Чтобы я не забыл свечку за скапание поставить!" - написал Притула.

Комментарий Сергея Притулы под сообщением Владимира Остапчука / Скриншот с инстаграма

К поздравлениям с 53-летием Филиппа Киркорова присоединилась и украинская певица Оля Полякова, которая не пожалела для него развернутого поста с большим количеством приятных слов.

"Сегодня день рождения у Короля! Мы все знаем его всю жизнь, и всегда, как ярчайшего артиста современности, с прекрасными песнями, лучшими шоу, крутейшими клипами! Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда новым, и всегда актуальным, но у него получается, как? Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удаётся только ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий, отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полёт! Виват Король! P.S. Прости меня за мою неделикатность. Очень тебя люблю!" - написала Полякова, чем тоже нарвалась на острую критику от своих поклонников.

Сам Киркоров ни на одну из публикаций пока не отреагировал ни комментариями, ни лайками.