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Олег Винник: "Творчество у меня в приоритете"

Олег Винник: "Творчество у меня в приоритете"
18:23 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярный артист снялся в фотосессии журнала "Телегид".

Украинский поп-король Олег Винник украсил обложку журнала "Телегид" и поделился своим видением злободневной темы жизни в соцсетях.

В отличие от своих коллег по шоу-бизнесу, Винник не любит выставлять свою жизнь напоказ во всевозможных влогах, прямых эфирах и онлайн-шоу.

"Слава Богу, даже в период карантина спорт, труд и творчество в студии у меня в приоритете, и я не хотел бы менять их на жизнь в соцсетях, - поясняет певец. - Однако сейчас появилось время поделиться с людьми тем, чем я занимался раньше, поднять архивы и найти видеозаписи, которые еще никто никогда не видел. Вместо того чтобы каждый день вести онлайн-концерты, показывать себя в прямых эфирах, заниматься блогерством, которое на самом деле мне вовсе не близко, я публикую фото и видео моих ролей в известных мюзиклах", - отметил певец.

 
 
 
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Свіжий номер журналу "Телегид" - вже у продажу! На обкладинці - Олег Винник. Шукайте у супермаркетах та інших точках розповсюдження. У випуску - інтерв'ю з зірками: Егор Крутоголов, Sofia Yegorova, Alexei Kuznietsov, Леся Никитюк, Инна Шевченко (Inna Shevchenko), Хаял Алекперов та ін. Також у номері: Ума Турман, Біллі Айліш, Демі Мур, Мік Джаггер, Річард Гір, Леді Гага, Пінк... І, звичайно, велика і докладна телепрограма! Стартувала передплата на 2-ге півріччя 2020 року! Оформлюйте передплату і отримуйте журнал "Телегид" додому, до того ж, це економить кошти. Передплатити можна онлайн, через Приват24 або Portmone (https://wp.me/p9uOAm-gXy), а також у відділеннях Укрпошти (індекс 22150). #телегид #журналтелегид #олегвинник Официальная группа поклонников Олега Винника "Многосчастьевск" #подписка #передплата

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По словам исполнителя, публичные люди не привыкли к свободному времени.

"У меня такое впечатление, что артистам становится скучно и они используют возможность попробовать себя в различных направлениях. Но, повторюсь, мне подобное не интересно. Я не исчерпался в своем творчестве и не хочу менять данный мне Богом талант на что-то другое, не хочу заниматься "не своим" делом. Конечно же, каждый в праве выбирать собственную дорогу, развлекать людей в хорошем смысле слова, но это не мое. Для меня важно не изменять самому себе, продолжать делать свою работу при любых обстоятельствах, - говорит Олег Винник.

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Фотосессия, Интервью, "Телегид", Олег Винник.
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