Звезда "Индианы Джонс" чуть не устроил аварию: детали

Новости шоу бизнеса:Актер Харрисон Форд устроил опасный инцидент на ВПП аэропорта в Лос-Анджелесе.

Известный американский актер 77-летний Харрисон Форд спровоцировал в аэропорту на юге Калифорнии опасный инцидент, который мог закончиться авиакатастрофой.

"Федеральное авиационное управление США (FAA) расследует инцидент, когда пилот (Харрисон Форд) самолета Aviat Husky вырулил через взлетно-посадочную полосу ... в тот момент, как другой самолет совершал посадку", - говорится в заявлении FAA.

Отмечается, что Форд не выполнил соответствующие аэронавигационные инструкции. Диспетчер приказал ему остановиться, когда другой самолет заходил на посадку, но вместо этого Форд продолжил движение через взлетно-посадочную полосу. В результате этого самолеты оказались на расстоянии 1 км друг от друга, что едва не спровоцировало аварию.

Форд отметил, что неправильно растолковал сообщение диспетчерской службы.

Ранее Форд уже попадал в похожие ситуации. В 2017 году в аэропорту Калифорнии он ошибочно приземлил самолет Aviat Husky на рулевой дорожке вместо взлетно-посадочной полосы и едва не столкнулся с авиалайнером Boeing-737 с 116 людьми на борту.

А в 2015 году Форд врезался в поле для гольфа в Лос-Анджелесе, получив многочисленные травмы.