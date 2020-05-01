Дочь Брюса Уиллиса опубликовала архивное фото со съемок "Крепкого орешка"

Новости шоу бизнеса:Румер Уиллис поделилась архивным фото со своим знаменитым отцом, исполнителем главной роли в легендарном боевике "Крепкий орешек".

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер перебирает старые фотографии, пока сидит с семьей на карантине. Недавно она поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией с папой, сделанной во время съемок фильма "Крепкий орешек".

На снимке маленькая Румер и Брюс соприкасаются носами.

Уиллис на фото загримирован для роли Джона МакКлейна - весь в крови, ссадинах и шрамах.

View this post on Instagram Going through old photos and found this gem today....John McClane Forever A post shared by Rumer Willis (@rumerwillis) on Apr 29, 2020 at 12:12pm PDT

Ранее Румер поздравила отца с днем рождения в своем Instagram и также поделилась старыми семейными фотографиями.

"С днем рождения самого крутого папочку!" - написала она в микроблоге.

View this post on Instagram Happy Birthday to the Coolest Papa Around A post shared by Rumer Willis (@rumerwillis) on Mar 19, 2020 at 1:01pm PDT

На время карантина семья Деми Мур и Брюса Уиллиса воссоединилась. Актер приехал в гости к бывшей жене и детям.

"Было так забавно быть с обоими родителями дома, где они нас воспитывали. Это было очень мило. Они оба такие занудные и очаровательные, типичные родители из 90-х, которые выбрали растить детей в маленьком городке. Это просто подарок свыше - получить возможность побыть с ними вместе", - отметила в недавнем интервью сестра Румер Скаут.

При этом у Уиллиса есть своя семья с актрисой Эммой Хеминг. Они воспитывают двоих маленьких дочерей.

По словам Скаут, Эмма с детьми тоже должна была приехать в гости к Деми Мур, но ей пришлось остаться дома, потому что одна из дочерей наткнулась в парке на иглу от шприца и ее повели к врачу.