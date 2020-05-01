Дочь Брюса Уиллиса опубликовала архивное фото со съемок "Крепкого орешка"

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер перебирает старые фотографии, пока сидит с семьей на карантине. Недавно она поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией с папой, сделанной во время съемок фильма "Крепкий орешек".
На снимке маленькая Румер и Брюс соприкасаются носами.
Уиллис на фото загримирован для роли Джона МакКлейна - весь в крови, ссадинах и шрамах.
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Going through old photos and found this gem today....John McClane Forever
Ранее Румер поздравила отца с днем рождения в своем Instagram и также поделилась старыми семейными фотографиями.
"С днем рождения самого крутого папочку!" - написала она в микроблоге.
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На время карантина семья Деми Мур и Брюса Уиллиса воссоединилась. Актер приехал в гости к бывшей жене и детям.
"Было так забавно быть с обоими родителями дома, где они нас воспитывали. Это было очень мило. Они оба такие занудные и очаровательные, типичные родители из 90-х, которые выбрали растить детей в маленьком городке. Это просто подарок свыше - получить возможность побыть с ними вместе", - отметила в недавнем интервью сестра Румер Скаут.
При этом у Уиллиса есть своя семья с актрисой Эммой Хеминг. Они воспитывают двоих маленьких дочерей.
По словам Скаут, Эмма с детьми тоже должна была приехать в гости к Деми Мур, но ей пришлось остаться дома, потому что одна из дочерей наткнулась в парке на иглу от шприца и ее повели к врачу.