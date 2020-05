Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал дату появления на свет своего шестого ребенка.

48-летний американский предприниматель рассекретил в Twitter дату родов своей возлюбленной, 32-летней канадской певицы Клэр Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс.

Маск пообщался с фанами в микроблоге в минувшую пятницу, 1 мая. Он заявил, что их с Граймс ребенок появится на свет в понедельник, 4 мая.

My gf @Grimezsz is mad at me

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020