Новости шоу бизнеса:Ранее Маск не комментировал беременность своей подруги, для которой этот ребенок будет первым.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал дату появления на свет своего шестого ребенка.

48-летний американский предприниматель рассекретил в Twitter дату родов своей возлюбленной, 32-летней канадской певицы Клэр Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс.

Маск пообщался с фанами в микроблоге в минувшую пятницу, 1 мая. Он заявил, что их с Граймс ребенок появится на свет в понедельник, 4 мая.

My gf @Grimezsz is mad at me — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

"Ребенок родится в понедельник", — написал Маск.

Примечательно, что этот твит стал первым публичным комментарием о рождении его шестого ребенка.

Маск также написал, что Граймс сердится на него, однако не раскрыл причину проблем в отношениях. Он также не стал отвечать на вопрос о том, проводит ли карантин вместе со своей беременной девушкой.