Американский сценарист и режиссер покончил с собой

Новости шоу бизнеса:Следов насильственной смерти полиция не обнаружила.

Американский сценарист и режиссер Джон Лафия, соавтор популярных фильмов ужасов "Детские игры" (1988) и "Детские игры 2" (1990) о кукле-убийце по имени Чаки, покончил с собой.

Как пишет Variety, тело 63-летнего напарника Дона Манчини нашли 29 апреля в Лос-Анджелесе.

В число успешных работ сценариста, помимо "Детских игр" и "Детских игр 2", вошли картины "Голубая игуана" (1988) и "Лучший друг человека" (1993). В них Лафия также выступил сценаристом и режиссером.

Как сообщалось ранее, Сэм Ллойд ушел из жизни в возрасте 56 лет. О смертельном заболевании стало известно в январе 2019 года.