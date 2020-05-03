Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
Коронавирус во Львовской области: в Давыдове снимают ограничения на въезд и выезд
Covid-19: власти Давыдова сняли запрет на въезд и выезд
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Деми Мур и Брюс Уиллис устроили зажигательные танцы на карантине (Видео)
Деми Мур и Брюс Уиллис устроили зажигательные танцы на карантине (Видео)

Деми Мур и Брюс Уиллис устроили зажигательные танцы на карантине (Видео)

Деми Мур и Брюс Уиллис устроили зажигательные танцы на карантине (Видео)
20:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Дочь пары показала забавное видео, на котором ее родители танцуют под зажигательную музыку.

Звездная семья, которая объединилась за 20 лет после развода, давно покорила сердца общественности. Семейной идиллии, которая царит между Деми Мур и Брюсом Уиллисом и их взрослыми общими дочерьми, можно только позавидовать. Так, они продолжают демонстрировать собственный досуг в инстаграме.

После совместных пижамных вечеринок, чтения книг и рисования актеры взялись за гораздо более энергичные развлечения. 31-летняя Румер Уиллис, которая продолжила карьеру родителей, показала, как они вместе станцевали на камеру, повторяя смешные движения одно за одним. Брюс Уиллис даже попытался продемонстрировать легендарную лунную походку Майкла Джексона. Это изрядно развеселило всю семью.

К родителям присоединилась и 26-летняя Талула. В кадре она появилась в мужских трусах, которые надела на черные лосины. Зато Деми Мур и Брюс Уиллис выбрали черные комбинезоны из плотной ткани, которые выглядели подобно family look.

 
 
 
View this post on Instagram

Update: This is where we are at...

A post shared by Rumer Willis (@rumerwillis) on

Кейт Хадсон прокомментировала свои отношения с парнем в карантинных условиях: "Хорошо повлиял"

Напомним, что супруга голливудского актера 41-летняя Эмма Хеминг-Уиллис должна была присоединиться к семейству вместе с дочками 5-летней Эвелин и 8-летней Мэйбел. Но они не смогли вылететь из Лос-Анджелеса вовремя из-за травмы одной из девочек. Однако, судя по всему, избранница Брюса Уиллиса спокойно относится к этим обстоятельствам и радуется тому, что ее возлюбленный весело проводит время со своими детьми. По крайней мере так она реагирует на общие фото семьи в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Деми Мур, Уиллис, Танцы, Румер Уиллис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
02 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
03 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
04 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
05 Известные люди, которые умерли от коронавируса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Чубаров о &quot;марше на Крым&quot;: То, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений
"Марш на Крым": Чубаров заверяет, что акция состоится
День в ООС: шесть обстрелов, трое военнослужащих травмированы
День в ООС: трое военнослужащих травмированы
Звезда &quot;Игры престолов&quot; установил новый мировой рекорд (Видео)
Звезда "Игры престолов" установил новый мировой рекорд (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь