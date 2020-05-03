Деми Мур и Брюс Уиллис устроили зажигательные танцы на карантине (Видео)

Новости шоу бизнеса:Дочь пары показала забавное видео, на котором ее родители танцуют под зажигательную музыку.

Звездная семья, которая объединилась за 20 лет после развода, давно покорила сердца общественности. Семейной идиллии, которая царит между Деми Мур и Брюсом Уиллисом и их взрослыми общими дочерьми, можно только позавидовать. Так, они продолжают демонстрировать собственный досуг в инстаграме.

После совместных пижамных вечеринок, чтения книг и рисования актеры взялись за гораздо более энергичные развлечения. 31-летняя Румер Уиллис, которая продолжила карьеру родителей, показала, как они вместе станцевали на камеру, повторяя смешные движения одно за одним. Брюс Уиллис даже попытался продемонстрировать легендарную лунную походку Майкла Джексона. Это изрядно развеселило всю семью.

К родителям присоединилась и 26-летняя Талула. В кадре она появилась в мужских трусах, которые надела на черные лосины. Зато Деми Мур и Брюс Уиллис выбрали черные комбинезоны из плотной ткани, которые выглядели подобно family look.

View this post on Instagram Update: This is where we are at... A post shared by Rumer Willis (@rumerwillis) on May 1, 2020 at 9:45am PDT

Напомним, что супруга голливудского актера 41-летняя Эмма Хеминг-Уиллис должна была присоединиться к семейству вместе с дочками 5-летней Эвелин и 8-летней Мэйбел. Но они не смогли вылететь из Лос-Анджелеса вовремя из-за травмы одной из девочек. Однако, судя по всему, избранница Брюса Уиллиса спокойно относится к этим обстоятельствам и радуется тому, что ее возлюбленный весело проводит время со своими детьми. По крайней мере так она реагирует на общие фото семьи в комментариях.