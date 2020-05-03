Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу

Ввиду ситуации в мире организаторы ежегодной выставки в Метрополитен-музее и открывающего ее бала предлагают отпраздновать этот день онлайн в понедельник, 4 мая.
Пока музей на Пятой авеню временно остается закрытым из-за коронавируса, Met будет транслировать новый контент о своей предстоящей выставке Института костюмов под названием О времени: мода и продолжительность, открытие которой запланировано на 29 октября.
Зрители смогут увидеть тизер будущей выставки в виде анимированных фотографий каталога Николаса Алана Коупа. Также будет показано интервью с писателем Майклом Каннингемом, а также чтение отрывка из рассказа Вне времени, который он написал для каталога.
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“I always thought that fashion is really just another name for time.” –Andrew Bolton @HamishBowles previews “About Time: Fashion and Duration,” which shows how fashion has changed in the last 150 years, how it’s stayed the same—and where it’s headed next. Though the opening of #MetAboutTime is postponed until October, see a first look of the exhibition @VogueMagazine, or the link in bio. // : @annieleibovitz : @therealgracecoddington
Напомним, тема "Met Gala 2020 О времени: мода и продолжительность" была вдохновлена фильмом Орландо режиссера Салли Поттер, снятым по одноименному роману Вирджинии Вульф. Поэтому зрителям также представят цитаты из произведений Вульф, которые будут использованы в шоу.
Основная часть виртуального шоу A Moment With the Met начнется в 01:00 вторника по киевскому времени, оно будет транслироваться на YouTube. В рамках шоу можно будет увидеть выступление главного редактора Vogue Анны Винтур, специальное живое выступление группы Florence and the Machine и диджейский сет художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton и директора лейбла Off-White Вирджила Абло.
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All dressed up with nowhere to go? Not with the #MetGalaChallenge! Pick your favorite red carpet look from past Met Galas, recreate it at home, and join @VogueMagazine, @theebillyporter, and @metmuseum on the virtual red carpet. Post your photo on Instagram using #MetGalaChallenge, and @metmuseum and @metcostumeinstitute will highlight submissions on the First Monday in May. For full details, click the link in bio.
Также организаторы объявили для всех модников, запертых по домам из-за пандемии, #MetGalaChallenge. "Выберите свой любимый образ красной ковровой дорожки с прошлых Met Gala, воссоздайте его дома и присоединитесь к нам на виртуальной красной ковровой дорожке. Опубликуйте свою фотографию в Instagram с хештегом #MetGalaChallenge", - предложили организаторы Met Gala.