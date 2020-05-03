Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу

Новости шоу бизнеса:Привычное мероприятие с знаменитыми гостями на красной дорожке не состоится из-за пандемии.

Ввиду ситуации в мире организаторы ежегодной выставки в Метрополитен-музее и открывающего ее бала предлагают отпраздновать этот день онлайн в понедельник, 4 мая.

Пока музей на Пятой авеню временно остается закрытым из-за коронавируса, Met будет транслировать новый контент о своей предстоящей выставке Института костюмов под названием О времени: мода и продолжительность, открытие которой запланировано на 29 октября.

Зрители смогут увидеть тизер будущей выставки в виде анимированных фотографий каталога Николаса Алана Коупа. Также будет показано интервью с писателем Майклом Каннингемом, а также чтение отрывка из рассказа Вне времени, который он написал для каталога.

Напомним, тема "Met Gala 2020 О времени: мода и продолжительность" была вдохновлена фильмом Орландо режиссера Салли Поттер, снятым по одноименному роману Вирджинии Вульф. Поэтому зрителям также представят цитаты из произведений Вульф, которые будут использованы в шоу.

Основная часть виртуального шоу A Moment With the Met начнется в 01:00 вторника по киевскому времени, оно будет транслироваться на YouTube. В рамках шоу можно будет увидеть выступление главного редактора Vogue Анны Винтур, специальное живое выступление группы Florence and the Machine и диджейский сет художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton и директора лейбла Off-White Вирджила Абло.

Также организаторы объявили для всех модников, запертых по домам из-за пандемии, #MetGalaChallenge. "Выберите свой любимый образ красной ковровой дорожки с прошлых Met Gala, воссоздайте его дома и присоединитесь к нам на виртуальной красной ковровой дорожке. Опубликуйте свою фотографию в Instagram с хештегом #MetGalaChallenge", - предложили организаторы Met Gala.